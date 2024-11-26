Стало известно, когда уволят главу ГУР Украины Буданова*

Кирилл Буданов
Главу ГУР Украины Кирилла Буданова* могут с поста до конца текущего года. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах. На его место хотят поставить действующего замглавы СБУ Александра Поклада.
«Попытки освободить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад», — говорится в статье.
Уточняется, что основной причиной возможного увольнения Буданова* являются его заявления, которые навредили Украине, а также политические амбиции.
Еще в сентябре на Украине начали говорить про возможную отставку Буданова*. Украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, что причиной для этого может стать провал ВСУ в Курской области.
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Элина Позднякова