Экс-депутат Словакии Марчек отметил отсутствие у Запада прав давать оружие Киеву

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Бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек выразил уверенность в том, что Запад не имеет никакого права поставлять оружие Украине.
«Никакие западные страны не имеют права вмешиваться в этот конфликт. Надо об этом громко говорить, потому что потихоньку вводится оружие на Украину, его готовят к использованию украинской армией. Это очень опасно», — заявил в беседе с «Известиями» Марчек.
По его мнению, применение украинской армией западного оружия на территории РФ может грозить началом Третьей мировой войны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Мелисса Тимофеева