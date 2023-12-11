Mash Siberia: Бизнесвумен из Барнаула пыталась отравить своего бывшего водкой с метадоном

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Предпринимательница из Барнаула пыталась отравить бывшего возлюбленного, который выгнал её из дома, водкой с метадоном. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Роман 39-летней несостоявшейся отравительницы закончился скандалом, после которой экс-воздыхатель выставил её на улицу. Тогда она попросила брата, неоднократно сидевшего в местах не столь отдалённых, достать для неё метадон. Наркотик имевшая медицинское образование женщина добавила в водку, которую подарила бывшему бойфренду на очередной день рождения.
Однако именинник, бывший медиком по образованию, заподозрил неладное и не стал открывать бутылку. Вместо этого он отправил её в полицию на экспертизу, по результатам которой и сестру, и брата отправили в СИЗО. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.
Ранее в Иркутской области два человека погибли, а четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По информации портала, мужчины, работающие вахтовым методом на месторождении в Жигаловском районе региона, распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их состояние резко ухудшилось.
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Однако именинник, бывший медиком по образованию, заподозрил неладное и не стал открывать бутылку. Вместо этого он отправил её в полицию на экспертизу, по результатам которой и сестру, и брата отправили в СИЗО. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.
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Артем Путинцев