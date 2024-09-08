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Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что большинство ключевых руководителей в промышленности Франции считает разрыв связей с Россией ошибочным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналитик отметил, что промышленники полагают, что прекращение отношений с РФ открывает возможности для Китая занять место Франции и других европейских стран на российском рынке. Шопрад добавил, что, по мнению многих, именно европейцы страдают от санкций, и им стоит рассмотреть возможность возвращения к сотрудничеству с Россией.
Ранее заместитель главы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине и гуманитарного сотрудничества с Россией в Европе изменяется, уходя от полного неприятия взаимодействия. Он отметил, что это происходит, несмотря на распространение «небылиц о России» в СМИ.
В конце августа агентство Reuters сообщало, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост в ряде секторов, несмотря на западные санкции, введенные из-за конфликта на Украине
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Анастасия Хохлова