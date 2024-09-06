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Нападение на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Так оценила действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) французская газета Le Monde.
«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», – сообщается в статье.
Автор публикации отметил, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на подобные удары, опасаясь эскалации напряженности. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политический успех после вторжения в Курскую область, что затруднено из-за серьезной нехватки личного состава ВСУ и сложной обстановки в Донбассе.
По данным издания, попытки вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчались успехом. Российские войска продолжают продвигаться к городу Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), который является важной стратегической базой.
Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уволит командующего ВСУ Александра Сырского за его провалы в Курской области.
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Александр Климов