Экс-генпрокурор Абхазии Ломия объяснил протесты в Сухуме

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Бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что протесты в Сухуме не имеют никакого отношения к антироссийским настроениям в стране.
«Никакого антироссийского настроения у народа Абхазии нет. Это все надуманно теми людьми, которые на сегодняшний день пригрелись в кресле. У народа Абхазии никаких проблем, никаких вопросов к России и к российскому народу нет. Вопросы конкретно к кучке людей, которые хотят из Абхазии сделать анклав, где будут отмывать свои деньги. Вот поэтому народ и взбеленился», — пояснил в беседе с Газета.ру Ломия.
Он подчеркнул, что всё дело в соглашении, которое пытаются навязать абхазскому народу, в котором нет абсолютно никаких интересов Абхазии. Однако, говорит спикер, против России и россиян это не ведётся.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев заявил, что отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России.
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Мелисса Тимофеева