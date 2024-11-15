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Экс-генпрокурор Абхазии Ломия объяснил протесты в Сухуме

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что протесты в Сухуме не имеют никакого отношения к антироссийским настроениям в стране.
«Никакого антироссийского настроения у народа Абхазии нет. Это все надуманно теми людьми, которые на сегодняшний день пригрелись в кресле. У народа Абхазии никаких проблем, никаких вопросов к России и к российскому народу нет. Вопросы конкретно к кучке людей, которые хотят из Абхазии сделать анклав, где будут отмывать свои деньги. Вот поэтому народ и взбеленился», — пояснил в беседе с Газета.ру Ломия.

Он подчеркнул, что всё дело в соглашении, которое пытаются навязать абхазскому народу, в котором нет абсолютно никаких интересов Абхазии. Однако, говорит спикер, против России и россиян это не ведётся.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев заявил, что отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России.

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#рф
#абхазия
#политика
Лавров высказался о позиции Трампа по Украине
Лавров: Россия ждет предложений от Трампа по урегулированию на Украине
15 ноября 2024, 20:54

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине, однако Россия будет ждать предложений. Об этом он рассказал во время подхода для прессы. По его словам, любой политик, призывающий к миру, а не к войне, заслуживает внимания.
«Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», — пояснил он.
Лавров подчеркнул, что российская сторона не знает, что может предложить Трамп, но позиция Москвы уже была четко сформулирована — президентом России Владимиром Путиным на его выступлении в МИДе 14 июня 2024 года.

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#лавров
#трамп
#украина
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МИД РФ отреагировал на позицию Шольца во время звонка Путину
Захарова назвала цинизмом позицию Шольца во время звонка Путину
15 ноября 2024, 20:47

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца «Ничего об Украине без Украины», озвученная во время звонка президенту России Владимиру Путину, — адский цинизм. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова привела цитату польского премьера Дональда Туска, который был поговорил по телефону с Шольцем и был рад услышать, что тот повторил Путину позицию Польши: «Ничего об Украине без Украины».
«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — пояснила официальный представитель российского МИД.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время телефонного разговора с Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.

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#захарова
#рф
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Политолог Асафов: Решение конфликта на Украине зависит не только от Трампа
15 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он сможет положить конец конфликту на Украине.
Специалист отметил, что решение данного кризиса будет зависеть не только от Трампа.

«Та модель, которую он и его окружение транслируют, вряд ли совпадает с тем, что думает российское руководство. Так, они предлагают ввод войск НАТО на территорию Украины и другие шаги, которые Россия может воспринять как агрессивные. Это всего лишь сценарий, заявления для привлечения внимания, которые от него ждут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.

Тем временем стало известно, что в России книги Дональда Трампа стали скупать в несколько раз чаще после одержанной им победы в выборах США.

«Продажи книг о Дональде Трампе после его победы на выборах в США выросли в 5 раз по сравнению с неделей до. Продажи книг, написанных будущим президентом США, также выросли в 5 раз в рассматриваемый период», — приводит Газета.ру сообщение «Литрес».

Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что конфликту на Украине пора положить конец.

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#конфликт
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На родине Зеленского убрали памятники Пушкину и Лермонтову
В Кривом Роге убрали памятники Пушкину и Лермонтову
15 ноября 2024, 19:52

Фото: istockphoto/DmyTo

Памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге на Украине, передает «Киев 24» в Telegram-канале.
«В Кривом Роге в Днепропетровской области демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову», — сказано в посте.

Закон о декоммунизации приняли на Украине в 2015 году. В республике сносят памятники, переименовывают улицы, призывают сжигать русскую литературу и ведут тотальную борьбу со всем, что касается русской культуры, включая язык.

Периодически среди населения происходят конфликты на почве прослушивания песен российских исполнителей. К слову, Кривой Рог Днепропетровской области Украины — родина главы киевского режима Владимира Зеленского.

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#мир
#украина
#новости
#памятники
#снос
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Австрия ожидает остановку поставок газа от «Газпром экспорт»
15 ноября 2024, 19:11

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Австрия ожидает остановки поставок газа в Австрию «Газпром экспортом» с 16 ноября. Об этом сообщила австрийская компания OMV на платформе CEGH REMIT. Соответствующее оповещение организация получила от российского поставщика.
«OMV Gas Marketing & Trading GmbH только что получила от «Газпром экспорта» информацию о том, что «Газпром экспорт» приостановит — и, таким образом, сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 06.00 по центральноевропейскому времени с 16 ноября 2024 года», — сказано в заявлении.
Ранее OMV заявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки. Компания добавила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

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#экспорт
#газпром
#заявление
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#право
#поставки
#рф
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Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину
Reuters: Зеленский пытался отговорить Шольца от звонка Путину
15 ноября 2024, 18:53

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытался уговорить канцлера Германии Олафа Шольца не звонить президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Утверждается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своем намерении переговорить с Путиным.

«Канцлер сообщил Зеленскому, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — заявил источник издания.
Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

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#президент
#путин
#шольц
#конфликт
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Россия ввела запрет на экспорт обогащенного урана в США
15 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/vchal

Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США за некоторым исключением. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Исключения будут составлять, как отмечается, поставки по разовым лицензиям, которые одобрит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
«Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что решение об ограничении на поставки урана в США было принято по указанию президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением ввести ограничения на экспорт ряда видов стратегически важного сырья в ответ на схожие запреты со стороны Запада.
«Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях? <...> Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — предлагал он.
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#сша
#рынок
#экспорт
#ограничения
#поставки
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Путин в разговоре с Шольцем отметил деградацию отношений между РФ и ФРГ
15 ноября 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ», — говорится в пресс-службе Кремля.

При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.

Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговором стороны договорились , что помощники лидеров будут поддерживать связь.

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#россия
#владимир путин
#следствие
#фрг
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Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины
15 ноября 2024, 18:17

Фото: iStock/Aoraee

Служба судебных приставов Финляндии арестовала еще более чем 30 объектов недвижимости России по иску компаний Украины. Об этом сообщает агентство STT. Финские правоохранители, как отмечается, назвали это продолжением принятых ранее мер.
По информации агентства, приставы наложили арест на 10 квартир, якобы принадлежащих российскому государству, а также конфисковали более 30 объектов, к которым до этого применялась временная санкция.

Стоимость конфискованных 10 квартир оценили более чем в 10 миллионов евро.

Напомним, ранее финский суд арестовал активы России на четыре миллиарда евро. В ответ глава Крыма Владимир Константинов пригрозил, что власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.

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#суд
#евро
#арест
#комплекс
#приставы
#активы
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