В Абхазии перенесли заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией

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Парламент Абхазии перенес сегодняшнее заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Спикер Лаша Ашуба, как отмечается, пояснил, что некоторые депутаты не готовы работать в напряженных условиях.
По информации агентства, на заседание пришел 21 депутат, 13 из которых проголосовали за перенос сессии, еще четверо высказались против и трое воздержались. В итоге рассмотрение ратификации инветсоглашения отложили до следующей недели.
Напомним, Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение 30 октября, так как республика не может самостоятельно обеспечить восстановление основных экономических направлений. Сегодня, 15 ноября, соглашение должны были ратифицировать, однако противники договора призвали граждан выйти с протестами.
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