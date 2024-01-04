Экс-глава бундестага Тирзе призвала Берлин запретить партию АдГ

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Правительству ФРГ следует рассмотреть возможность запрета набирающей всё большую популярность правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе.
Тирзе считает, что государственные власти обязаны рассмотреть возможность запрета деятельности данной партии на федеральном уровне. При этом депутат оговорился, что в Германии очень сложна процедура запрета политических партий и движений. При этом АдГ может выставить себя «жертвой», чтобы набрать ещё большую популярность.
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