В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне

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Украина не может победить Россию в ракетной войне, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о необходимости поставок большего количества систем ПВО в Украину.
По мнению Репке, запасы западных ракет в украинских арсеналах быстрее иссякнут, чем у российской стороны. Журналист считает, что проблема имеет два решения: либо сбивать российские бомбардировщики в воздухе, либо уничтожать их на земле. В противном случае, по мнению Репке, Украина не сможет выиграть ракетную войну.
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Артем Кузьмин