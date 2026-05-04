Экс-глава Дагестана попросил не отправлять его на новую работу

04 мая 2026, 16:00

Меликов попросил пока не поручать ему работу, чтобы помочь Щукину

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попросил не поручать ему новую работу, чтобы он мог помогать врио главы республики Федору Щукину. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.





Меликов пояснил, что новому руководителю региона потребуется время, чтобы вникнуть в дела. По его словам, сегодня у республики есть уверенное движение вперёд и прочная основа для дальнейшего развития. Он выразил веру в то, что все позитивные начинания будут продолжены, и назвал Щукина порядочным человеком, который сможет сохранить и приумножить заложенную динамику.

«По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики», — написал Меликов.