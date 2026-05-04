Врио главы Дагестана стал Федор Щукин
Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Президент также принял досрочную отставку Сергея Меликова, который покинул пост по собственному желанию. Щукин будет руководить регионом до вступления в должность избранного главы Дагестана. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда республики. В Высшей квалификационной коллегии судей РФ уточнили, что Щукин подал заявление о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку.
Полномочия Сергея Меликова истекали в сентябре текущего года. Представители руководства Дагестана предложили кандидатуру Федора Щукина на пост руководителя республики.
Информация появилась 30 апреля.
