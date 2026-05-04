Путин снял Меликова с поста главы Дагестана
Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Согласно документу, Меликов уходит в отставку по собственному желанию. Временным руководителем региона назначили Федора Щукина.
Меликов занимал пост главы Дагестана с 5 октября 2020 года, причем до 14 октября 2021 года исполнял обязанности. В разные годы он был сенатором, первым заместителем директора Росгвардии, полномочным представителем президента на Северном Кавказе, а также проходил службу во внутренних войсках МВД СССР и России.
Ранее, 30 апреля, президент на встрече с депутатами Народного собрания Дагестана сообщил, что глава республики переходит на другую работу. Полномочия руководителя региона истекали в сентябре.
В свою очередь, парламентарии субъекта предложили Путину назначить на этот пост председателя регионального Верховного суда.
