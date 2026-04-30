Путину предложили кандидата на пост главы Дагестана
Путину предложили назначить главой Дагестана председателя ВС республики Щукина
Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением выдвинуть на пост главы республики кандидатуру Федора Щукина. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время Щукин занимает должность председателя Верховного суда Дагестана. Он был назначен на этот пост в 2024 году указом президента. В его обязанности входит надзор за районными и региональными судами, обобщение практики и контроль за соблюдением законности в Дагестане.
«Мы с коллегами обсудили и видим, отвечающий таким требованиям — Щукина Федора Вячеславовича», — сказал Аскендеров.Напомним, действующий глава республики Сергей Меликов покидает свой пост и переходит на другое место работы. Об этом официально сообщил Путин. Президент напомнил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре.