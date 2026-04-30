Путину предложили кандидата на пост главы Дагестана

30 апреля 2026, 18:39

Путину предложили назначить главой Дагестана председателя ВС республики Щукина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением выдвинуть на пост главы республики кандидатуру Федора Щукина. Об этом сообщает ТАСС.





В настоящее время Щукин занимает должность председателя Верховного суда Дагестана. Он был назначен на этот пост в 2024 году указом президента. В его обязанности входит надзор за районными и региональными судами, обобщение практики и контроль за соблюдением законности в Дагестане.

«Мы с коллегами обсудили и видим, отвечающий таким требованиям — Щукина Федора Вячеславовича», — сказал Аскендеров.