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Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень

21 сентября 2024, 17:58
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Экс-глава Гагаузской автономии, лидер движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах призвала власти не превращать страну в мишень. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в этот день политик была зарегистрирована Центризбиркомом в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые запланированы на 20 октября.

Влах призвала прекратить втягивать страну в чужие конфликты и превращать её в мишень. Народ устал жить в постоянной угрозе собственной безопасности. Для дальнейшего развития страны, победы над бедностью, воспитания детей и роста экономики необходим мир.



По конституции, Молдавия наделена нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, в Молдавии участились учения с военными из США, Великобритании, Румынии и Германии. Глава государства выступает за сближение с НАТО, поскольку это якобы позволит укрепить обороноспособность страны.

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США признали, что не смогут убрать российские СМИ из инфополя
NYT: США не устранят RT и «Россия сегодня» из информационного поля
21 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Pavel Byrkin

США не смогут устранить из информационного поля телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», несмотря на преследование со стороны американских властей при поддержке соцсетей. Об этом написала газета The New York Times.
Издание указало на то, что после решения корпорации Meta* и видеохостинга YouTube о блокировке на своих площадках всех страниц российских СМИ, включая RT и «Россия сегодня», они столкнутся лишь с временными проблемами, поскольку ранее они уже находили способы продолжать распространять информацию. Прежде всего это возможно за счёт того, что издания остаются в открытом доступе в других популярных сервисах, в том числе в соцсети X и мессенджере Telegram.

Также в материале газеты указано, что телеканал RT пользуется огромной популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, что позволит ему доносить информацию до аудитории.

Кроме того, местные американские СМИ продолжают публиковать материалы российских изданий, поэтому они в любом случае будут распространяться в США.

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Спецслужбы Венгрии раскрыли результаты расследования взрывов в Ливане
Компании Венгрии непричастны к взрыву пейджеров в Ливане
21 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/rarrarorro

Ни одна компания из Венгрии или специалисты непричастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает издание «Прайм», ссылаясь на Управление по защите конституции Венгрии.
Отмечается, что в стране провели расследование по факту взрыва устройств. Его результаты были преданы международным организациям и комиссии по нацбезопасности парламента Венгрии. В итоге выяснилось, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.

Ранее производитель пейджеров из Тайваня Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся пейджеры по лицензии были произведены будапештской фирмой BAC Consulting Kft. В правительстве же указали, что фирма действительно занимается подобными устройствами, но она не производит их, а лишь является посредником.

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Москалькова назвала террором санкции США против RT
21 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова высказалась о санкциях, введённых США в отношении телеканала RT. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Накануне американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена доказательства обвинений в отношении RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.

Москалькова, в свою очередь, заявила, что такие действия американских властей можно квалифицировать не иначе как террор и ущемление свободы СМИ, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят в Штатах.

Также она подчеркнула, что общественности не предоставили доказательства предъявленных обвинений. При этом произошло ужесточение правил работы российских журналистов в США. Некоторым из них даже пришлось покинуть страны из-за угроз безопасности.

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#сво
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Жители Курской области получат дополнительные выплаты от правительства
Правительство выделило дополнительные 10 тыс. рублей жителям Курской области
21 сентября 2024, 17:06

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России распорядилось выплатить ещё по 10 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства после вторжения ВСУ. Соответствующее распоряжение представлено на сайте кабмина.
Отмечается, что речь в документе идёт о выплатах в размере 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, позволят жителям покрыть срочные расходы.

С учётом ранее выделенных из бюджета средств на помощь курянам, общий объём единовременной материальной поддержки жителей пострадавшего региона составит более 1,5 миллиардов рублей.

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#помощь
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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении
Путин подчеркнул важность развития дружественных отношений России и Армении
21 сентября 2024, 16:11

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишутин направили поздравительные послания главе правительства Армении Николу Пашиняну в честь Дня независимости республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
В своём письме Путин подчеркнул важность развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.

Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.

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В Польше избили беженца и выбросили за границу через калитку для животных
21 сентября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/sudok1

Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца, которого избили, а после выбросили за границу через калитку для животных польские силовики. Об этом сообщил госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
«В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе <…> В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца», — написали в ведомстве.
Со слов мигранта, он попросил помощи и защиты у поляков, однако вместо разбирательств силовики избили его, а потом вытолкали через калитку для животных на белорусскую сторону.
«Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в Свислочскую районную больницу», — резюмировали в белорусском погранкомитете.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». Вместе с тем он перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений белорусский лидер назвал закрытие погранпереходов.

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Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом
21 сентября 2024, 14:47

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.
Он подчеркнул, что турецкая сторона уже заявляла о желании встретиться с Асадом для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. В настоящее время Эрдоган ожидает ответ от своего коллеги.

Турецкий лидер отметил, что с этой встречи начнётся новый эта сотрудничества между странами. Он добавил, что настало время завершить напряжённую ситуацию в Сирии.

Также Эрдоган добавил, что сирийские власти не идут на конфронтацию с оппозицией, что демонстрирует принятые шаги для поддержания устойчивого мира.

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#политика
#сотрудничество
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«Вопрос Крыма закрыт навсегда»: Киеву указали на точку в статусе полуострова
Глава крымской миссии Смирнов: точка в статусе Крыма была поставлена в 2014 году
21 сентября 2024, 13:30

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в статусе полуострова была окончательно поставлена в 2014 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать полуостров под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. В ответ на это МИД Украины в Telegram-канале опубликовало запись о том, что статус Крыма не обсуждается, поскольку это «украинская территория».

Смирнов подчеркнул, что в 2014 году был проведён референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Тогда была поставлена точка в вопросе статуса полуострова. Остальные заявления Киева и Запада являются «инсинуациями и бредом».

Он добавил, что период нахождения Крыма в составе Украины – это история, к которой нет возврата. Крым всегда будет частью России.

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#россия
#украина
#референдум
#политика
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Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов
21 сентября 2024, 13:07

Фото: iStock/vaalaa

Минобороны России рассекретило документы к 80-летию освобождения города Таллина – столицы Эстонии – от немецко-фашистских захватчиков. Они представлены на сайте ведомства.
Отмечается, что там появился новый исторический раздел «Освобождённый Таллин утопал в цветах» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны РФ.

Напомним, что Таллин Эстонской ССР был освобождён от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года по итогам Прибалтийском стратегической наступательной операции. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота и 12-й воздушной армии.

Немецкая армия тщательно удерживала Прибалтику, поскольку через неё у Красной Армии был доступ к Балтийскому морю и границам Восточной Пруссии. Советские военные нанесли неожиданный для немецкого командования удар, в результате чего военные бежали из столицы Таллина. В общей сложности операция продлилась менее 10 дней.

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#эстония
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