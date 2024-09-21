Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень

Фото: iStock/Iuri Gagarin
Экс-глава Гагаузской автономии, лидер движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах призвала власти не превращать страну в мишень. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в этот день политик была зарегистрирована Центризбиркомом в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые запланированы на 20 октября.
Влах призвала прекратить втягивать страну в чужие конфликты и превращать её в мишень. Народ устал жить в постоянной угрозе собственной безопасности. Для дальнейшего развития страны, победы над бедностью, воспитания детей и роста экономики необходим мир.
По конституции, Молдавия наделена нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, в Молдавии участились учения с военными из США, Великобритании, Румынии и Германии. Глава государства выступает за сближение с НАТО, поскольку это якобы позволит укрепить обороноспособность страны.
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Влах призвала прекратить втягивать страну в чужие конфликты и превращать её в мишень. Народ устал жить в постоянной угрозе собственной безопасности. Для дальнейшего развития страны, победы над бедностью, воспитания детей и роста экономики необходим мир.
По конституции, Молдавия наделена нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, в Молдавии участились учения с военными из США, Великобритании, Румынии и Германии. Глава государства выступает за сближение с НАТО, поскольку это якобы позволит укрепить обороноспособность страны.
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Анастасия Чинкова