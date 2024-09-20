Стало известно о давлении на СМИ в Молдавии

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Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что на СМИ в стране оказывается давление.
Она отметила, что официальные СМИ в стране пытаются выставить Россию в роли агрессора.
А в Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на портал Delfi, теперь в кредитных учреждениях страны будет установлен латышский язык, а также будут допускаться официальные языки стран - участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, государств - кандидатов в члены объединений.
Ранее сообщалось, что сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом.
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«Как бы ни закрывали и ни пытались ущемить в правах наших людей, они всё равно находят тот контент, который их интересует», — приводит RT слова Таубер.
А в Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на портал Delfi, теперь в кредитных учреждениях страны будет установлен латышский язык, а также будут допускаться официальные языки стран - участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, государств - кандидатов в члены объединений.
Ранее сообщалось, что сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом.
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Мелисса Тимофеева