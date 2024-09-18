Правительство Молдавии инициировало отставку командующего Национальной армией

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Кабинет министров Республики Молдова инициировал отставку командующего Национальной армией Эдуарда Охладчука. Об этом решении было объявлено в ходе заседания правительства.
Трансляция заседания молдавского Кабмина велась его пресс-службой в социальной сети. Проект постановления зачитал государственный секретарь министерства обороны Молдавии Сергей Плоп. Как указано в документе, правительство направляет президенту республики Майе Санду предложение об отставке Охладчука с должности начальника Генрального штаба армии и командующего Национальной армией.
По словам премьер-министра Молдавии Дорин Речан, постановление в данной формулировке было одобрено членами правительства единогласно.
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Александр Бойцов