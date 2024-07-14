Экс-глава Ганы призвал строить с Россией новые отношения

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Гана должна приступить к построению новых отношений с Россией, основанных на многолетних исторических связях двух государств. Об этом экс-глава африканской страны Джон Драмани Махама сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что после перестройки Россия была занята своими внутренними проблемами, поэтому не так активно стремилась сотрудничать с другими государствами. Однако времена изменились, и теперь пришло время для построения новых отношений.
Политик отметил, что отношения России и Ганы должны строиться на основе исторических связей, корнями уходящих в первые годы обретения независимости африканской страной.
Махама напомнил, что Россия стала одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Ганой. Также в стране сейчас проживает большое количество граждан, которые учились в России и свободно владеют русским языком.
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Политик отметил, что отношения России и Ганы должны строиться на основе исторических связей, корнями уходящих в первые годы обретения независимости африканской страной.
Махама напомнил, что Россия стала одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Ганой. Также в стране сейчас проживает большое количество граждан, которые учились в России и свободно владеют русским языком.
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Анастасия Чинкова