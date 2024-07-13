Новый президент Ирана прокомментировал сотрудничество с Россией

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Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан на минувшей неделе, его обращение под названием «Мое послание новому миру» было процитировано в газете Tehran Times.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран будет расширять и укреплять сотрудничество с Москвой. В частности, подчеркнул он,
Иран продолжит уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
8 июля президент России Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы президент Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Иран продолжит уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
8 июля президент России Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы президент Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Александр Климов