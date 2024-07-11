В СЩА заявили о новом этапе отношений России и Индии

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Совместные атомные проекты, в том числе строительство атомных электростанций (АЭС), привели к новому этапу в российско-индийских отношениях, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что сотрудничество между двумя странами «позеленело» и вышло на новый уровень. Более того, партнерство России и Индии не ограничивается строительством атомных электростанций. Техническое обслуживание и поставки топлива также осуществляются Россией.
Ранее ОПЕК заявила, что Россия сохранит свои позиции крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В мае доля российских поставок в структуре импорта Китая составляла 19 процентов, Индии – 41 процент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было никаких разногласий.
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Ранее ОПЕК заявила, что Россия сохранит свои позиции крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В мае доля российских поставок в структуре импорта Китая составляла 19 процентов, Индии – 41 процент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было никаких разногласий.
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Александр Климов