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В СЩА заявили о новом этапе отношений России и Индии

CNN: ядерные проекты позволили России и Индии перейти на новый этап отношений
11 июля 2024, 02:58
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Совместные атомные проекты, в том числе строительство атомных электростанций (АЭС), привели к новому этапу в российско-индийских отношениях, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что сотрудничество между двумя странами «позеленело» и вышло на новый уровень. Более того, партнерство России и Индии не ограничивается строительством атомных электростанций. Техническое обслуживание и поставки топлива также осуществляются Россией.

Ранее ОПЕК заявила, что Россия сохранит свои позиции крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В мае доля российских поставок в структуре импорта Китая составляла 19 процентов, Индии – 41 процент.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было никаких разногласий.

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В НАТО раскрыли новую базу в Польшу
11 июля 2024, 02:21

Фото: iStock/Zeferli

Североатлантический альянс (НАТО) будет использовать базу Aegis Ashore в Польше для усиления своей противовоздушной (ПВО( и противоракетной (ПРО) обороны, говорится в заявлении военного блока.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – сообщается в декларации саммит.

Отмечается, что НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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В Румынии заявили о передаче Украине половины обещанной помощи
11 июля 2024, 02:01

Фото: iStock/starpik

Страны НАТО предоставили Украине около половины обещанной помощ, заявил. президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало. Если мы хотим, чтобы победила Украина, мы должны помогать больше», – подчеркнул политик.

Йоханнис добавил, что средства, обещанные Европейским союзом, были предоставлены, а «деньги, обещанные Соединенными Штатами, были почти полностью предоставлены, хотя и с опозданием из-за политических разногласий».

Президент Румынии также заявил, что пока нельзя говорить о сроках вступления Украины в НАТО. Клаус Йоханнис сообщил, что соглашение о безопасности между Румынией и Украиной будет подписано в четверг, 11 июля.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#нато
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Стали известны срок и место проведения следующего саммита НАТО
11 июля 2024, 01:45

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Следующую встречу лидеры стран НАТО проведут в Гааге в июне 2025 года. Об этом говорится в совместной декларации стран-членов альянса.
«Мы с нетерпением ждем новой встречи на нашем следующем саммите в Гааге, Нидерланды, в июне 2025 года, после чего состоится встреча в Турции», – отмечается в документе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#украина
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#россия
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Китай отреагировал на упоминание себя в документе НАТО
Посольство: КНР выступает против упоминания себя в декларации НАТО как «угрозы»
11 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Tanaonte

Китай возражает против упоминания страны в качестве «угрозы» в документах Североатлантического альянса (НАТО) и требует прекратить обвинения в адрес Поднебесной, передает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства КНР в Вашингтоне.
«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – отметили в дипломатической миссии.

Посольство рекомендовало НАТО предпринять конструктивные шаги по восстановлению мира, а не осуждать те или иные страны.

Ранее члены альянса обвинили Китай в том, что он представляет собой системный вызов евроатлантической безопасности.

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#китай
#сша
#нато
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НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира
11 июля 2024, 01:11

Фото: iStock/Motortion

НАТО намерено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в данном регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов Североатлантического альянса, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне.
«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», – заявляется в декларации.
Также указывается, что НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и продолжит работать с властями Ирака.

Ранее из совместной декларации стало известно, что также собирается продолжать расширяться в Черном море и в направлении восточных Балкан.

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НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
11 июля 2024, 01:04

Фото: сайт НАТО

На этой неделе НАТО объявит о новых мерах военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», – подчеркнул он.

В частности, речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны Украины, военного потенциала, бронежилетах и униформе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#йенс столтенберг
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Саудовскую Аравию рассматривают как место для второй конференции мира по Украине
11 июля 2024, 00:57

Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Об этом со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре сообщают РИА Новости. По словам собеседника, конкретики насчет места и времени пока все еще нет.
«Саудовская Аравия – один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», – заявил турецкий источник агентства.
Ранее о Саудовской Аварии, как о месте для второй конференции, заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что мероприятие будет успешным лишь в случае присутствия на нем Российской Федерации.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.
По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.

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#киев
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Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
Декларация НАТО: Россия представляет главную угрозу для стран блока
11 июля 2024, 00:39

Фото: iStock/macky_ch

НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса, сообщается в совместной декларации стран-членов НАТО.
В документа также говорится, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

Ранее было заявлено, что Североатлантический альянс не желает конфликта с Россией.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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#йенс столтенберг
#нато
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#кндр
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#россия
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«УП»: Бывший главком ВСУ Залужный приступил к работе послом в Великобритании
11 июля 2024, 00:22

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает «Украинская правда». Отмечается, что минувшая среда, 10 июля, стала его первым днем работы в Лондоне.
«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», – говорится в сообщении.
О назначении Александра Сырского на должность главкома ВСУ вместо Залужного объявили в начале февраля. Ранее некоторые СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного, а Washington Post заявляли, что Залужный может представлять угрозу для украинского лидера, если решит начать политическую карьеру.

О согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании стало известно 7 марта. Зеленский назначил его на эту должность через два месяца – 9 мая.

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