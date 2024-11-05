Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)
Глава республики Коми Владимир Уйба покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — пояснил Уйба.
Он подчеркнул, что для него это новый вызов и огромная ответственность. Уйба также выразил благодарность российскому лидеру за доверие и предложение.
Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Уйбу и.о. главы Коми 2 апреля 2020 года. На должность главы региона его избрали в сентябре того же года.
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