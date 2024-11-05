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Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку

Глава Коми Уйба подал в отставку и перейдет на работу на федеральном уровне
Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

Глава республики Коми Владимир Уйба покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — пояснил Уйба.

Он подчеркнул, что для него это новый вызов и огромная ответственность. Уйба также выразил благодарность российскому лидеру за доверие и предложение.



Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Уйбу и.о. главы Коми 2 апреля 2020 года. На должность главы региона его избрали в сентябре того же года.

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#коми
В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией
Минобороны РБ: НАТО готовится к вооруженному противостоянию с РФ и Белоруссией
05 ноября 2024, 15:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк в беседе с газетой «Во славу Родины».
Куприянюк рассказал, что группировка ВСУ у белорусской границы уже насчитывает порядка 15 тысяч человек. По его словам, военно-политическая обстановка вокруг республики в ближайшее время сохранит повышенную напряженность. Он добавил, что в отношении находящихся в приграничье сотрудников силовых ведомств РБ регулярно осуществляются провокационные действия.

Куприянюк подчеркнул, что основные усилия западных стран сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании войск и расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

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#нато
#белоруссия
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Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 млн долларов
05 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция полностью списала Киргизии внешний долг, который составлял 62,3 миллиона долларов. Об этом сообщил киргизский президент Садыр Жапаров после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.
«Хочу поблагодарить лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за принятие решения о списании внешнего долга», — заявил Жапаров.

Таким образом, внешний долг Киргизии перед Турцией списан в полном объеме.

Ранее Жапаров заявлял, что Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.

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«Гражданская война»: Политолог рассказал, чем могут закончиться выборы в США
Политолог Дудчак: если в выборах США победит Трамп, то начнется гражданская война
05 ноября 2024, 13:28

Фото: istock / rarrarorro

5 ноября в США проходят 60-е президентские выборы. За пост поборются бывший глава государства и бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от Республиканской партии, и действующий вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.
«Оба кандидата желают поражения России, но разными способами. Поэтому что Трамп, что Харрис нам не друзья. Но лучше, чтобы была Харрис, потому что эти сумасшедшие скорее доведут страну до ручки, но мы уже знаем, как с ними обращаться», — поделился эксперт.

Он также объяснил, что может быть при победе Трампа на выборах.
«Заявления Трампа о том, как он за сутки остановит войну, настораживают. Понятно, что это предвыборные номера, но он подразумевал, что Россия не сможет вести боевые действия, что он обрушит экономику России за счет резкого снижения цен на углеводород – вот план Трампа, а не прекращение финансирования нацистского режима. Если придет Трамп, то тягота финансирования содержания режима будет переложена на плечи европейского союза. Европейцам стоит переживать по этому поводу», — высказался Дудчак.

Он добавил, что России нет дела до выборов в США и кандидатов, однако можно просто наблюдать за этим «шоу».
«Хотелось бы надеяться, что при любом исходе выбора проигравшая сторона будет недовольна, что сможет привести к конфликтам и к гражданской войне в США, чтобы они отвлеклись от остального глобуса и занялись своими внутренними проблемами», — заявил политолог.

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#война
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«Невнятные вбросы»: В Кремле оценили информацию о тайной операции России
Песков назвал невнятным вбросом статью WSJ об операции РФ со взрывчаткой в ЕС
05 ноября 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невнятным вбросом статью The Wall Street Journal, где опубликованы обвинения в причастности военной разведки России к пересылке взрывчатки курьерскими службами в страны ЕС.
Ранее издание писало, что РФ вела некую тайную операцию по пересылке взрывчатых веществ. В конце октября в прокуратуре Польши заявили о задержании четырёх диверсантов, которые действовали в Евросоюзе и Британии. Их подозревают в пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами. При этом посылки якобы самовоспламенялись или взрывались еще при транспортировке. Считается, что посылки должны были попасть в США и Канаду.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — заявил Песков.

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#сша
#план
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«Мёртвые голосуют»: Политолог назвал выборы в США шоу с попкорном
Политолог Дудчак: на выборах в США голосовую мертвые люди в разных штатах
05 ноября 2024, 12:29

Фото: iStock/twinsterphoto

Сегодня, 5 ноября, в США последний день основного голосования на выборах президента. По данным опросов, Харрис опережает Трампа.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что на выборах в США раскрываются все прелести американской демократии.
«Во вчерашний день, 4 ноября, проголосовало больше 70 миллионов. Многие из них по почте, любимый трюк демократов — голоса по почте, голоса людей с неподтвержденным гражданством — тоже трюк. Мертвые люди голосуют у них неоднократно в разных штатах. Все прелести американской демократии на лицо», — рассказал эксперт.

По его словам, люди следят за выборами в США, потому что это самая крупная на бумаге экономика мира, и, невзирая на некоторые факторы, от нее все же многое зависит.
«Мы не можем за этим не следить, потому что это шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим. Как бы там ни было, США самая крупная на бумаге экономика мира, которая портит воздух по всей планете. Для нас это просто шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим», — заявил политолог.

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Пушилин прокомментировал заявление Киева о мобилизации женщин в ВСУ
Пушилин: заявлениями о призыве женщин Киев пытается узнать мнение общественности
05 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/ Valeriia Sivakova

Украинские власти пытаются узнать мнение общественности о снижении мобилизационного возраста призыва женщин в ряды армии ВСУ, заявляет глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение», — прокомментировал он заявления Киева.

По словам главы ДНР, подобные призывы из уст украинских политиков — обычное дело. Денис Пушилин уверен, что подобного рода заявления свидетельствуют об ухудшении ситуации для украинской стороны.

Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала к мобилизации женщин в ряды ВСУ. По её словам, тогда меньше мужчин будут мобилизировать. Она считает, что начать нужно с тыловых должностей — делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны. Мужчин, занимавших данные должности, Безуглая предлагает отправить на линию фронта.

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Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом
05 ноября 2024, 12:10

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Об этом миллиардер сообщил в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск отметил, что Харрис, как вице-президент, обладает информацией о всех солдатах, которые находятся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Согласно мнению предпринимателя, слова кандидата в президенты США от демократов были «наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью».

Напомним, ранее Камала Харрис заявляла, что на сегодняшний день впервые в истории Штатов якобы нет ни одного действующего военнослужащего ВС США, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.

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#сша
#президент
#маск
#камала харрис
#выборы
#военные
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Дружба с Путиным, позиция по СВО и санкции против РФ: чем запомнился кандидат в президенты США Дональд Трамп
05 ноября 2024, 12:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

5 ноября в США стартовали выборы президента. Среди кандидатов на высший пост — экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. В своей избирательной кампании он акцентирует внимание на нескольких ключевых инициативах, одной из которых является стремление к разрешению конфликта на Украине. Трамп утверждает, что во время своего президентства поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. О шансах Трампа на победу и его заслугах во время предыдущего президенства расскажет «Радио 1».

Высказывания Трампа о России


В 2013 году, когда Москва принимала конкурс «Мисс Вселенная», финансируемый Дональдом Трампом, он проявил интерес к возможности визита президента России Владимира Путина на это мероприятие. В своем Твиттере Трамп задавался вопросом, приедет ли Путин на конкурс и сможет ли он стать его «новым лучшим другом».

Несмотря на его заинтересованность во встрече с Путиным, она так и не состоялась. Трамп описал свою поездку в Москву как посещение «очень интересного и удивительного места», акцентируя внимание на значимости как самого события, так и города, который его принимал.

В 2014 году бизнесмен высказал свою позицию по поводу введения санкций против России. Он заявил, что США должны ввести санкции и раскритиковал тогдашнего президента Барака Обаму за недостаточную реакцию на аннексию Крыма. Напомним, полуостров стал частью России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали это решение. Трамп отметил, что к концу 2014 года Россия стала «самой большой проблемой для Америки».
Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Президентская кампания 2016


Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США 16 июня 2015 года. С этого момента его риторика в отношении России и Владимира Путина претерпела значительные изменения. Трамп начал положительно оценивать действия российского президента, особенно его борьбу с террористической организацией ИГ, которая запрещена в России.

Теплота отношений Трампа с Путиным возросла после того, как российский лидер охарактеризовал его как «талантливого человека» и «абсолютного лидера президентской гонки». Трамп также отметил, насколько высоко уважают Путина как в России, так и за ее пределами.

В ходе президентской кампании 2016 года вопросы, касающиеся отношений с Россией, не были в центре внимания, однако Трамп продолжал высказываться о стране в положительном ключе. В одном из интервью он заявил, что жители Крыма, по его мнению, предпочли бы стать частью России. Он также выразил надежду на сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.

Во время своего президентства Трамп продолжал развивать отношения с Россией. В июле 2017 года он встретился с Путиным на саммите G20, где лидеры обсуждали различные аспекты двусторонних отношений и международный терроризм. По итогам встречи Трамп отметил, что между странами произошел определенный прогресс.

Тем не менее в августе того же года он подписал законопроект «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который касался таких стран, как Иран, Северная Корея и Россия. Это решение было вынужденным шагом, поскольку закон получил поддержку большинства в Конгрессе США.

В 2018 году президент Трамп продолжал свою политику в отношении России, стремясь к улучшению диалога между двумя странами.


Встреча Трампа и Путина в Хельсинки


Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В 2018 году президент США Дональд Трамп значительно изменил свои высказывания о России, неоднократно пересматривая свою позицию. Он заявил, что Россия стремится вызвать «раздоры, разрушения и хаос» в Соединенных Штатах через вмешательство в выборы, хотя при этом утверждал, что это вмешательство не оказало значительного влияния на результаты голосования.

В апреле Трамп отметил, что отношения между США и Россией стали хуже, чем во времена холодной войны. В июле того же года состоялась важная встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки, которая стала кульминацией их взаимодействия. По итогам переговоров Трамп охарактеризовал встречу как «огромный успех для всех, кроме лживых СМИ».

Трамп также выразил оптимизм по поводу будущих двусторонних отношений, утверждая, что «большие результаты скоро придут». При этом он подчеркивал, что был «невероятно жесток к России», демонстрируя двойственность в своей риторике и действиях до конца 2018 года.

В течение 2018 года США ввели шесть пакетов санкций против России по различным причинам, включая покушение на Сергея Скрипаля и аннексию Крыма. Кроме того, по инициативе Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности.

В 2019 году Трамп предложил вернуть Россию в состав Большой восьмерки, но его идея не нашла поддержки среди других лидеров группы. В это время американская внешняя политика сталкивалась с внутренним давлением, и под давлением Конгресса Трамп ввел семь пакетов санкций против России, одновременно уменьшая количество личных контактов с Путиным.

Фото: iStock/rarrarorro

Итоги президентства Трампа в 2020 году


Трамп обещал американцам снизить государственный долг и обеспечить высокие темпы экономического роста. Однако к 2019 году внешний долг США составил 23,1 трлн долларов, а к моменту выборов в 2020 году он увеличился до 27,112 трлн долларов. Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике, и во втором квартале 2020 года ВВП страны сократился на рекордные 32,9%. Уровень безработицы в тот же период достиг 14,7%.

Трамп также заявлял о намерении вывести американские войска из Сирии и Афганистана. По состоянию на декабрь 2019 года в Афганистане находилось около 13 тысяч американских военнослужащих и примерно 11 тысяч гражданских специалистов. В марте 2020 года началось постепенное сокращение военного и гражданского контингента в регионе. Что касается Сирии, планы по выводу войск были озвучены в декабре 2018 года, однако на август 2020 года американские силы все еще оставались в стране.

Выборы в США 2024



В 2024 году Трамп снова выдвинул свою кандидатуру, а его оппонентом стала вице-президент Камала Харрис. Трамп пытается привлечь избирателей, подчеркивая свои хорошие отношения с Путиным во время своего первого срока и дружеские связи с китайским лидером Си Цзиньпином до пандемии.
Кроме того, Трамп демонстрирует заинтересованность в завершении вооружённого конфликта на Украине и заявляет о намерении оказать содействие в его разрешении.

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Володин и вице-спикеры Госдумы прибыли в Челябинск на заседание
05 ноября 2024, 11:44

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Депутат Госдумы Вячеслав Володин и главы четырёх фракций прибыли в Челябинск на заседание, сообщает 74.ru.
Их кортеж во вторник 5 ноября заметили на проспекте Ленина в Челябинске. Совместно с Володиным в город приехали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков («Новые люди»), Сергей Миронов (СРЗП) и Геннадий Зюганов (КПРФ). Политики будут участвовать в совещании по промышленности кузнечно-прессовом заводе Челябинска.

На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации ранее информировали, что на территории Челябинска будет проводиться выездное заседание нижней палаты парламента.

«Состоится выездной Совет Государственной Думы в Челябинске. Посвящен [он] будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сообщает Вячеслав Володин.

Ранее выездные совещания Совета Госдумы проходили в Самаре и Санкт-Петербурге. На них рассматривались вопросы социально-экономического развития этих регионов. В Москве говорили о детском летнем оздоровительном отдыхе, а в Красногорске обсуждали задачи развития сельскохозяйственного машиностроения.

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