Еврейскую АО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»

Мария Костюк (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Еврейскую автономную область (ЕАО) может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Мария Костюк. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что таким образом в стране появится женщина-губернатор. Костюк может прийти на смену действующему главе области Ростиславу Гольдштейну, который, по данным «Ведомостей», перейдет на пост главы Коми вместо Владимира Уйбы.
Чиновница из фонта «Защитники Отечества» ранее работала помощником Гольдштейна, а также возглавляла правительство автономной области. В прошлом году Костюк вошла в список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина.
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