Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Правительство ФРГ не понимает российское общество

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг сообщения о поставках сербского оружия на Украину, назвав их ложными и направленными на ухудшение отношений между официальным Белградом и Москвой. Вулин также заявил, что некоторые неправительственные организации (НПО) в Сербии работают над тем, чтобы испортить отношения Сербии с Россией.