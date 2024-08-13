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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Правительство ФРГ не понимает российское общество

13 августа 2024, 08:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Согласие, данное Берлином на использование немецкой военной техники на территории Курской области, говорит о полном непонимании российского общества. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.


В интервью для YouTube-канала Flavio von Witzleben она отметила, что вид немецкой техники на территории российского региона вызывает у граждан РФ справедливую ярость. Политик назвала действия немецкого правительства в данной ситуации антиисторичными и бессмысленными.

Кнайсль подчеркнула, что для россиян история и память о предках играет огромную роль, особенно в той части, которая относится к Великой Отечественной войне. По её словам, в этом состоит отличие русских от немцев, которые нечувствительны к таким моментам, касающимся памяти предков и периодов истории родной страны.

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#история
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#рф
#германия
#курская область
Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО
13 августа 2024, 08:36

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает президента РФ Владимира Путина хорошим переговорщиком. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску Трамп рассказал, что не было никаких шансов на то, что Владимир Путин решит ввести силы на Украину. По его словам, Байден что-то сделал с Россией.

«После того, как я покинул пост, они начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — отметил бывший американский лидер.

Он отметил, что вместо переговоров Байден начал «говорить глупости» о том, что Украина может сейчас стать членом НАТО.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО. Помимо этого, он поддерживал и руководителя венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.

До этого стало известно, что Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране.

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В Америке восхитились «‎загадочным» российским самолетом
NI: российский МиГ-31 до сих пор окутан тайной для Запада
13 августа 2024, 08:15

Фото: IStock/yucelyilmaz

Российский истребитель МиГ-31 продолжает оставаться загадкой для западных стран. Об этом информирует журнал National Interest.
«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений» — отмечается в материале.

Сообщается, что истребитель не просто сохранил свои высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию. В журнале отметили, что МиГ-31 — это один из самых быстрых боевых самолетов.

МиГ-31 являются носителями ракет Х-47м Кинжал и Р-37. Х-47М Кинжал – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, по внешнему виду подобный баллистическому ОТРК Искандер.

Ранее сообщалось, что над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к границе РФ самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. В целях недопущения нарушения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

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#самолет
#воздух
#нарушения
#рф
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Сербы нас предали? Вице-премьер прокомментировал поставки оружия Украине
Вулин: некоторые НПО пытаются испортить отношения Сербии с Россией
13 августа 2024, 06:46

Фото: istock/rarrarorro

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг сообщения о поставках сербского оружия на Украину, назвав их ложными и направленными на ухудшение отношений между официальным Белградом и Москвой. Вулин также заявил, что некоторые неправительственные организации (НПО) в Сербии работают над тем, чтобы испортить отношения Сербии с Россией.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Украина могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро с начала специальной военной операции.

«Это попытка столкнуть Россию и Сербию», — заявил Вулин в интервью РИА Новости.
Он добавил, что многие НПО в Сербии организуют собрания и активно распространяют информацию о поставках оружия, чтобы оказать давление на российское общественное мнение и, в свою очередь, на политику России.

Вулин, который ранее занимал посты министра обороны, главы МВД и директора Агентства безопасности и информации Сербии, отметил, что целью этих действий является лишение России единственного союзника на западе от границ бывшего СССР и ослабление Сербии как «большого союзника на международной арене».

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#россия
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Трамп назвал страну которая обгонит США по ядерным запасам
Трамп: Китай может догнать или перегнать США по объемам ядерных арсеналов
13 августа 2024, 06:43

Фото: istock/grynold

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что Китай может «догнать или даже перегнать» США по объему ядерных арсеналов в будущем.
«Россия и США занимают лидирующие позиции по размеру ядерных арсеналов, тогда как Китай пока отстает. Однако, учитывая стремительное развитие китайской ядерной программы, не исключено, что они смогут догнать или даже превзойти нас в ближайшем будущем», — сказал Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску на платформе соцсети X.
Он также отметил, что в случае начала третьей мировой войны использование ядерного оружия будет неизбежно.

«Такое развитие событий приведет к разрушениям, которые человечество еще не видело», — добавил экс-президент.
Трамп подчеркнул, что опасность ядерного конфликта представляет собой серьезную угрозу, гораздо более значимую, чем глобальное потепление, которое многие эксперты считают главной угрозой современности.

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#сша
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#китай
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Трамп раскрыл, что может погубить человечество
Трамп: главная угроза человечеству — ядерный конфликт
13 августа 2024, 06:34

Фото: istock/vadimrysev

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп заявил, что главной угрозой человечеству является не глобальное потепление, а возможный конфликт с применением ядерного оружия.
«Основная угроза — это не глобальное потепление, а ядерное потепление. На сегодняшний день пять стран обладают значительным ядерным арсеналом», — отметил Трамп в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х.
По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
Трамп также выразил мнение, что Китай может превзойти США по размеру ядерного арсенала в будущем.

«Сейчас Россия и США ведут в этом соревновании, но Китай развивает свой арсенал очень быстро. Я не удивлюсь, если они догонят или даже превзойдут нас в ближайшее время», — добавил кандидат в президенты.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент Джо Байден, столкнувшийся с критикой и проблемами со здоровьем, решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок и поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая должна еще официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.

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#сша
#оружие
#дональд трамп
#китай
#ядерное оружие
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Трамп заявил, что надеется на восстановление отношений с Путиным в случае переизбрания
Трамп заявил, что надеется снова «поладить» с Путиным в случае переизбрания
13 августа 2024, 05:40

Фото: istock/BluIz60

Экс-президент США Дональд Трамп, в интервью предпринимателю Илону Маску, выразил надежду на восстановление продуктивных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, если он вновь будет избран президентом США. Трамп подчеркнул, что такой исход был бы крайне позитивным для обеих сторон.
В интервью Трамп напомнил о своих прошлых переговорах с Путиным, в которых предостерегал его от наступательных действий в отношении Украины, передает РИА Новости.

«Я говорил Владимиру Путину: 'Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир… Это была наша последняя беседа. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии также отметил, что считает Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «лучшими из лучших в своем деле» и назвал российского лидера «хорошим переговорщиком».

Трамп критически отозвался о действиях текущего президента США Джо Байдена, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО и последующие действия США спровоцировали Россию. Он отметил, что после его ухода с поста, Россия начала формировать крупные армии на границе с Украиной, что, по его мнению, является попыткой Путина вести переговоры.

Трамп выразил мнение, что Байден совершил «глупость», что могло повлиять на текущую ситуацию.

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#сша
#россия
#байден
#трамп
#переговоры
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Немецкий инженерный танк Wiesent использовали ВСУ при атаке на Курскую область
Bild: ВСУ использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent
13 августа 2024, 01:18

Фото: сайт Бундестага

Немецкий инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1 заметили в ходе атаки ВСУ на Курскую область. Об этом 12 августа сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на обозревателя Юлиана Рёпке.
По данным Рёпке, такие машины накануне поставили Украине из Германии. Отметим, что инженерные танки применяют для прорыва обороны или создания укрепрайонов.

Рёпке считает маловероятным дальнейшее продвижение украинских войск вглубь Курской области. Самым рискованным сценарием эксперт называл закрепление ВСУ на оккупированных территориях, что обернется для Киева большими потерями. Вероятнее всего, по мнению Рёпке, Украина уведет военных после того, как Россия перебросит к Курску подкрепление.

Ранее Bild сообщал, что ВСУ применили минимум три немецких БМП Marder при атаке на Россию.

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#сша
#россия
#эксперт
#танки
#украина
#машины
#всу
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Экс-посол США Салливан написал книгу о России, что в ней
Экс-посол США Салливан рассказал о работе в России и конфликте с Трампом
13 августа 2024, 00:55

Фото: istock/vchal

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан опубликовал мемуары о своей работе в Москве, в которых затрагивает конфликтные моменты с администрацией Дональда Трампа. В своей книге, названной «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада», Салливан делится воспоминаниями о напряженных моментах своей дипломатической карьеры.
Как сообщает «Коммерсантъ», Салливан описывает ситуацию, когда, будучи первым заместителем госсекретаря США, он чуть не был уволен Трампом из-за введения антироссийских санкций. Эти меры были приняты в ответ на обвинения спецслужб России в применении химического оружия против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Россия отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.

Салливан отметил, что Трамп не знал о решении о санкциях и, узнав о них из СМИ, воспринял это как попытку представителей «глубинного государства» подорвать его усилия по улучшению отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным. В то время за Салливана вступился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, что позволило избежать его увольнения.

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#сша
#россия
#сми
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В США освободили по залог в $100 тыс. обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
Суд в США отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
13 августа 2024, 00:54

Фото: iStock/Farion_O

Окружной суд Флориды освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Документы об этом появились в электронной базе данных суда 12 августа.
Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали на прошлой неделе правоохранительные органы США по обвинениям в киберпреступлениях. Следствие считает их причастными к управлению платформой для обмена данными и продаже незаконно полученной информации в даркнете, известной как WWH, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, Кублицкий вышел под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний, прошедших 9 августа. Суд наложил на россиянина несколько ограничений. Его обязали сдать паспорта и проездные документы, запретили пользоваться смартфоном и отправили под домашний арест.

Федеральные власти продолжают расследование в отношении Кублицкого и Ходырева.

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