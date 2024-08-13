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Согласие, данное Берлином на использование немецкой военной техники на территории Курской области, говорит о полном непонимании российского общества. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
В интервью для YouTube-канала Flavio von Witzleben она отметила, что вид немецкой техники на территории российского региона вызывает у граждан РФ справедливую ярость. Политик назвала действия немецкого правительства в данной ситуации антиисторичными и бессмысленными.
Кнайсль подчеркнула, что для россиян история и память о предках играет огромную роль, особенно в той части, которая относится к Великой Отечественной войне. По её словам, в этом состоит отличие русских от немцев, которые нечувствительны к таким моментам, касающимся памяти предков и периодов истории родной страны.
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Александр Бойцов