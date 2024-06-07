Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия — часть Востока

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о том, что Россия является частью восточного мира.
«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — приводит RT слова Кнайсль.
По её мнению, противостояние Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.
А доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков обвинил Запад в попытках давить на Россию угрозами эскалации конфликта.
«На Западе очень много вбросов относительно разного рода модальностей развития конфликта на Украине. Делаются попытки создать определённый фон, на который требуется реакция России, для того чтобы спровоцировать Россию на те или иные действия. Такие информационные вбросы будут еще больше усиливаться в преддверии швейцарского мероприятия», — добавил в беседе с «Известиями» Коньков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.
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