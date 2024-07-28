«Шумное уродство»: Экс-глава МИД Австрии раскритиковала церемонию открытия Олимпиады-2024

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала очередным примером укрепившейся в Европе тенденции «раздувания шумного уродства». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад», — отметила Кнайсль.Она обратила внимание на то, что подобные эпатажные мероприятия становятся все более популярными, и это многое говорит об их аудитории. Кнайсль добавила, что такая картина наблюдается по всей Европе: от оперы Берлина до Зальцбургского фестиваля.
Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже и вызвала бурную реакцию общественности. Зрители возмутились вызывающими выступлениями артистов, а также заявили о глумлении над религией и историей.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года. Он особо выделил бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко, которая выступила в качестве знаменосца сборной команды Кипра.
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