Глава киевского режима Владимир Зеленский против прекращения огня в зоне боевых действий. Свою позицию он озвучил, выступая перед Национальным собранием Франции. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале France 24.
Украинский политик выступил против идеи остановить вооруженное противостояние вдоль текущей фронтовой линии. Он также добавил, что Украина не должна проиграть.
Перед этим глава минобороны Германии Борис Писториус призывал Украину и Россию самим назначить дату для переговоров. Он добавил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине. При этом Писториус говорил, что Германии нужно подготовиться к возможной войне с РФ к 2029 году. Немецкое издание Bild опубликовало план и рекомендации населению на случай войны с Россией.
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«Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. <...> Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной», – сказал Зеленский.
Перед этим глава минобороны Германии Борис Писториус призывал Украину и Россию самим назначить дату для переговоров. Он добавил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине. При этом Писториус говорил, что Германии нужно подготовиться к возможной войне с РФ к 2029 году. Немецкое издание Bild опубликовало план и рекомендации населению на случай войны с Россией.
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Никита Кротов