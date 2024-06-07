Фото: сайт Белого дома
США выделят киевскому режиму помощь на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на американского президента Джо Байдена, который находится во Франции. По данным журналистов, глава Белого дома объявил о предоставлении помощи Украине в рамках встречи с бывшим украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет повторения на Украине «Дня Д» 1944 года. Тогда союзники высадились в Нормандии. Заявление главы киевского режима транслировало Times на YouTube. Он сделал его на мероприятии, посвященном 80-летней годовщине начала операции.
На фоне российской спецоперации в Донбассе бывший украинский лидер продолжает ездить по всему миру, выпрашивая всевозможные виды помощи для украинских неонацистов.
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