AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов

США выделят киевскому режиму помощь на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на американского президента Джо Байдена, который находится во Франции. По данным журналистов, глава Белого дома объявил о предоставлении помощи Украине в рамках встречи с бывшим украинским президентом Владимиром Зеленским.