Песков: заявления Макрона об Украине являются провокационными

Фото: сайт Кремля
Заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», – сказал представитель Кремля.
Песков также порекомендовал прослушать еще раз недавние слова президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос о том, может ли Москва разрешить бить по объектам Франции.
Недавно венгерский премьер Виктор Орбан предупредил Запад о том, что «не стоит дергать русских за усы». По его словам, если Россия и правда сделает то, о чем говорит, то мировая обстановка станет «напряженнее», а количество погибших в конфликтах увеличится.
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Никита Кротов