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Песков: заявления Макрона об Украине являются провокационными

07 июня 2024, 12:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», – сказал представитель Кремля.

Песков также порекомендовал прослушать еще раз недавние слова президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос о том, может ли Москва разрешить бить по объектам Франции.



Недавно венгерский премьер Виктор Орбан предупредил Запад о том, что «не стоит дергать русских за усы». По его словам, если Россия и правда сделает то, о чем говорит, то мировая обстановка станет «напряженнее», а количество погибших в конфликтах увеличится.

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Автор статьи о ядерном ударе Караганов будет модерировать пленарную сессию ПМЭФ
07 июня 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет вести Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Президент России выступит 7 июня, где оценит текущее состояние российской экономики и обозначит будущие ориентиры. Его выступление начнется в 14:00 по московскому времени.

Песков также сообщил, что американский журналист Такер Карлсон не рассматривался среди кандидатов на роль модератора.

5 июня Песков заявил, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет объявлено ближе к началу мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кто будет вести сессию — российский или зарубежный журналист.

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«Не стоит дергать русских за усы»: Орбан предупредил Запад
Премьер Венгрии Орбан посоветовал Западу не дергать русских за усы
07 июня 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на слова президента России Владимира Путина о возможности поставок российского оружия странам-врагам США. Слова Орбана приводит Portfolio.
«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», – сказал Орбан.

По его мнению, если российская сторона действительно ответит таким образом, передав вооружения, например, странам Африки или Кубе, то количество погибших в конфликтах вырастет во всем мире. Это в свою очередь везде сделает ситуацию «напряженнее».

«В истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути. Мы приближаемся к этой точке», – добавил Орбан.

Политик резюмировал, что украинский конфликт начинался, как региональный, купировать его в начальной стадии не удалось, а теперь его последствия ощущает весь мир. Он убежден, что подобное обострение может спровоцировать мировую войну, а война затянувшаяся, не будет полезна даже ее победителям.

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#мир
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#спецоперация
#венгрия
#виктор орбан
#новости
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В Минюсте рассказали о российских ячейках гей-националистов и гендерной войне
Замглавы Минюста Свириденко рассказал об опасности «гей-национализма» в России
07 июня 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко выразил опасения по поводу «гей-национализма» в России, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) под названием «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития». Трансляция мероприятия велась на официальном сайте форума.
Свириденко сообщил, что министерство юстиции установило наличие международного общественного движения ЛГБТ* на территории России с 1984 года. В связи с этим в 2023 году был подготовлен иск в Верховный суд о запрете данного движения, который был удовлетворен. Он отметил, что это движение распространяло деструктивную идеологию, подрывающую семейные ценности и угрожающую демократическим принципам в стране.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Свириденко также напомнил, что бывший президент США Барак Обама сделал защиту прав сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики, и эту политику продолжил Джо Байден, который рекомендовал укреплять лидерство США в вопросе ЛГБТ*-пропаганды.

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*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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Скотт Риттер: В США меня фактически учили убивать русских
07 июня 2024, 12:01

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Американских офицеров и дипломатов учили не изучать Россию, её историю, а только шпионить за ней и принижать российскую культуру. А также находить способы наносить ей максимальный вред.
Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время выступления на сессии ПМЭФ «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT. Он вспомнил, что самого его фактически учили убивать русских. Экс-разведчик привёл в пример посла США в СССР Джеда Мэтлока, который просил знакомить его с русскими людьми, чтобы он мог лучше узнать и понять их душу. Он хотел познакомиться с русской культурой, несмотря на то, что США и СССР враждовали.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Скотт Риттер сравнил эту давнюю историю с подходом Майкла Макфолла, который был послом США в России во времена президентства Барака Обамы. Его уже не интересовала русская душа, а только то, как можно использовать преимущества своей страны во вред стратегическому противнику. Военных и дипломатов стали учить принижать русскую культуру.

Бывший разведчик считает такой подход в корне неправильным. Риттер подчеркнул, что он не стремится к тому, чтобы победить Россию, а хочет быть её другом.





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#россия
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Захарова: ВСУ атаковали Белгород спустя несколько часов после разрешения США
07 июня 2024, 11:47

Фото: сайт МИД РФ

Спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил бить по российским территориям, боевики ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Белгорода при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в рамках брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», – сказала официальный представитель российского МИДа.

Ранее Захарова объяснила заявление президента России Владимира Путина о поставках вооружений другим странам. По ее словам, Путин ответил западным странам, которые не прекращают наращивать свои вооружения.

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#всу
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«Я надеюсь на это»: чего хочет Зеленский на Украине
Зеленский сообщил, что надеется на повторение «Дня Д» на Украине
07 июня 2024, 11:16

На повторение «Дня «Д» 1944 года, когда произошла высадка союзников в Нормандии, надеется глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик надеется на подобную операцию на Украине. Об этом он заявил прессе в рамках мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала операции. Событие транслировалось изданием Times на YouTube.
«Я надеюсь на это», – ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, ждет ли он «высадки союзников на Украине».

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден встретится с Зеленским во Франции. Согласно официальному графику американского президента, встреча состоится в Париже в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Кроме того, известно, что у главы киевского режима в этот же день запланировано рандеву с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года. Зеленский продолжает гастролировать по миру, выпрашивая помощь у стран коллективного Запада.

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Президент РС Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей
07 июня 2024, 11:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На Западе был разработан план по разделению России на пять частей. Однако российский президент Владимир Путин чётко уловил тенденцию и возглавил борьбу за национальные интересы страны.
Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины) Милорад Додик. Он отметил, что 20 лет назад Запад тренировался в Югославии, желая теперь воспроизвести то же самое в России. В планах европейских политиков было полностью оккупировать Украину, максимально приблизиться к границам России, а затем разделить её.

По словам Додика, Путин сразу уловил все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Президент Республики Сербской подчеркнул, что Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа.

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#владимир путин
#президент
#пмэф
#интервью
#запад
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Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева
07 июня 2024, 10:55

Фото: iStock/vmargineanu

Перед своей гибелью заместитель главного редактора «Зова народа» и его жена трижды звонили в полицию, сообщая о преследователе, который находился возле их дома в Лобне. Мужчина пытался прорваться к ним в квартиру.
Как сообщает SHOT, первая жалоба на угрозы поступила около девяти вечера от Екатерины, супруги Еговцева. Она заявила, что мужчина, который уже ранее её преследовал, находится в машине возле их подъезда.

Второй раз в экстренные службы позвонил Антон примерно в одиннадцать вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий звонок был сделан около двух часов ночи, когда преследователь начал ломиться в их дверь. Впоследствии общественник был убит.

Ранее сообщалось, что 37-летнего мужчину подстерег в подъезде поклонник его жены Екатерины. Преступник нанес Еговцеву множество ножевых ранений, которые стали смертельными.

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#супруги
#мужчина
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FT: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне
07 июня 2024, 09:26

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европейские политики стремятся форсировать присоединение Киева к ЕС до того, как временным председателем Евросовета станет Венгрия.
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Financial Times. По данным газеты, уже в пятницу, 7 июня, Еврокомиссия объявит, что Киев якобы выполнил требуемые для вступления в ЕС шаги, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, шаги по защите языка национального меньшинства и новые правила декларирования доходов для чиновников.

Бельгия, которая в настоящее время председательствует в Евросовете, предлагает провести первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями. Венгрия сменит Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля. Её полномочия по Уставу организации продлятся шесть месяцев.

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