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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась российскими женщинами

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала россиянок леди
19 сентября 2024, 06:42
Фото: istock/Arndt_Vladimir

Фото: istock/Arndt_Vladimir

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.
Во время Евразийского женского форума Кнайсль отметила, что российские женщины, работающие в сложных условиях, таких как горная промышленность или водитель автобуса, сохраняют женственность. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я всегда поражалась тому, что, кем бы они ни работали, они все равно остаются леди», — сказала она.


Также Кнайсль сравнила женщин в России с представительницами Германии и Австрии, где, по ее словам, можно встретить женщин, подобных Ангеле Меркель, которые «в какой-то степени превратились в мужчин». Тем не менее, она добавила, что даже жительницы Центральной Европы сохраняют стремление быть леди.

Ранее Кнайсль предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике.

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#женщины
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Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским в Вашингтоне
19 сентября 2024, 06:26

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечают собеседники агентства, Харрис стремится укрепить свой внешнеполитический имидж.

В ходе визита Зеленский намерен обсудить с американскими политиками вопросы членства Украины в НАТО и Евросоюзе, а также запросить постоянные поставки современного оружия для реализации «плана победы».Ранее возможность встречи с Зеленским допустил республиканский кандидат Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Российский посол объяснил вызов в МИД Британии
Келин: лишение аккредитации дипломатов Британии — закономерный ответ
19 сентября 2024, 04:30

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал вызов в МИД Британии 18 сентября и объяснил решение Москвы лишить аккредитации шестерых сотрудников британского посольства.
В заявлении российской дипмиссии, опубликованном РИА Новости, Келин подчеркнул, что эта мера является закономерным ответом на односторонние санкции, введенные Великобританией в мае этого года. По словам посла, российская реакция была вызвана «фальшивыми предлогами», на которых основывались ограничительные меры Лондона.

«Наша мера по лишению аккредитации шести дипломатов Великобритании является адекватным ответом на действия, которые мы считаем неправомерными», — отметил Келин.
Ранее в МИД Великобритании выразили недовольство по поводу высылки дипломатов и назвали действия России «недопустимыми» и «не соответствующими нормам международного поведения». Британское ведомство отвергло обвинения в адрес своих дипломатов, которые якобы занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

В ответ на вызов Келина в Лондоне, российская сторона подтвердила, что эта мера была вынужденной и направленной на защиту интересов страны в условиях нарастающей напряженности.

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СМИ раскрыли два пункта из «мирного плана» Зеленского
Заморозка конфликта и вступление в НАТО: названы пункты «мирного плана» Зеленского
19 сентября 2024, 04:00

Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование конфликта.
Один из ключевых пунктов, как сообщает французское издание Le Monde, может включать вступление Украины в НАТО. Зеленский надеется, что США, возможно, предложат Украине приглашение до конца президентского срока Джо Байдена. Однако сам Байден ранее высказывался против вступления Украины в альянс.

Также появилась информация о том, что в план может входить прекращение огня на некоторых участках линии фронта. Тем не менее, украинские официальные лица, включая советника президента Дмитрия Литвина, опровергли это, утверждая, что Украина не намерена соглашаться на заморозку конфликта или локальное прекращение огня.

В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свои идеи американским лидерам, включая Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

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Трамп рассказал, собирается ли встречаться с Зеленским
Трамп допустил встречу с Зеленским во время визита в США
19 сентября 2024, 03:30

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Об этом сообщает Reuters.

«Вероятно, да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече, однако не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.
Ранее Белый дом через своего координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби отказался комментировать возможность встречи Зеленского с действующим президентом США Джо Байденом, отметив, что подобные события пока не анонсируются.

В июле Зеленский сообщал о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого они обсудили перспективу личной встречи. Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что украинское «весеннее наступление» не состоялось, сославшись на обширные минные поля, установленные Россией.

Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
#сша
#зеленский
#трамп
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В США перечислили страны, входящие в «клуб зарубежных противников»
Сенат США: РФ, КНР, Иран и Северная Корея входят в «клуб зарубежных противников»
19 сентября 2024, 01:38

Фото: сайт Конгресса США

Россия, Китай, Иран и Северная Корея входят в так называемый «клуб зарубежных противников» Соединенных Штатов.
Об этом заявил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер во время слушаний в Конгрессе.

«Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в наших законах обозначены как зарубежные противники», — отметил Уорнер, перечислив Россию, Китай, Иран, КНДР и ряд других стран.
Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждений потенциального иностранного вмешательства в предстоящие президентские выборы. Уорнер подчеркнул, что США стали более уязвимы перед внешними угрозами, включая влияние через искусственный интеллект и социальные сети.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

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#сша
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Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки
Глава ОАЭИ Эслами: Иран вернется к соблюдению СВПД, если Запад поступит так же
19 сентября 2024, 00:39

Фото: istock/Rainer Puster

Иран готов вернуться к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, если западные страны также выполнят свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«СВПД не мертв. Как только другие государства возобновят соблюдение положений сделки, мы поступим так же. Нельзя ожидать от нас соблюдения соглашения, если западные партнеры продолжают применять санкции против Ирана», – сказал Эслами агентству Франс Пресс.
Несмотря на это, эксперты считают маловероятным возобновление переговоров до окончания президентских выборов в США в ноябре. Западные страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, заявили, что не видят со стороны Тегерана шагов к восстановлению договоренностей.

Ядерная сделка, заключенная в 2015 году между Ираном и мировыми державами, предусматривала снятие санкций в обмен на ограничения иранской ядерной программы. Однако после выхода США из сделки в 2018 году Иран постепенно сокращал свои обязательства.

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#соглашения
#сделки
#ограничения
#иран
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Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз
Кирби: На сегодня нет запланированных встреч Байдена с Зеленским
19 сентября 2024, 00:07

США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», – сказал Кирби.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генассамблее 24 сентября и проведет встречи с мировыми лидерами. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. По его словам, готовы все пункты, все ключевые акценты, а также определены необходимые дополнения и детали к плану. Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.

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#байден
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#сша
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Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов
Володин: Байден и Макрон могут развязать ядерную войну
18 сентября 2024, 23:36

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или даже ядерной войне.
В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Володин подчеркнул, что обсуждение возможности нанесения ударов по территории России с использованием западного вооружения является крайне опасным шагом.

«Они не понимают, что могут развязать мировую, ядерную войну. Это недопустимо», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, а президент Владимир Путин сделает всё необходимое для этого.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, что, по мнению Москвы, только усугубит конфликт.

Ранее стало известно, что Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.


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#россия
#конфликт
#вооружения
#пентагон
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Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией
Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Украины
18 сентября 2024, 22:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. Видео его заявления опубликовали в Telegram местные каналы.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил глава украинского режима.

Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на Генассамблее.

Зеленский уже озвучивал основные пункты своего «мирного плана», куда входит давление на Россию. В частности предлагалось отключить россиянам электричество и лишить других благ, чтобы вынудить сесть за стол переговоров.

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