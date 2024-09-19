Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась российскими женщинами

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Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.
Во время Евразийского женского форума Кнайсль отметила, что российские женщины, работающие в сложных условиях, таких как горная промышленность или водитель автобуса, сохраняют женственность. Ее слова приводит РИА Новости.
Также Кнайсль сравнила женщин в России с представительницами Германии и Австрии, где, по ее словам, можно встретить женщин, подобных Ангеле Меркель, которые «в какой-то степени превратились в мужчин». Тем не менее, она добавила, что даже жительницы Центральной Европы сохраняют стремление быть леди.
Ранее Кнайсль предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике.
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«Я всегда поражалась тому, что, кем бы они ни работали, они все равно остаются леди», — сказала она.
Также Кнайсль сравнила женщин в России с представительницами Германии и Австрии, где, по ее словам, можно встретить женщин, подобных Ангеле Меркель, которые «в какой-то степени превратились в мужчин». Тем не менее, она добавила, что даже жительницы Центральной Европы сохраняют стремление быть леди.
Ранее Кнайсль предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике.
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Елена Перлова