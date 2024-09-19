Фото: сайт Конгресса США
Россия, Китай, Иран и Северная Корея входят в так называемый «клуб зарубежных противников» Соединенных Штатов.
Об этом заявил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер во время слушаний в Конгрессе.
Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждений потенциального иностранного вмешательства в предстоящие президентские выборы. Уорнер подчеркнул, что США стали более уязвимы перед внешними угрозами, включая влияние через искусственный интеллект и социальные сети.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Читайте также:
Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки
Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз
Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов
«Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в наших законах обозначены как зарубежные противники», — отметил Уорнер, перечислив Россию, Китай, Иран, КНДР и ряд других стран.
Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждений потенциального иностранного вмешательства в предстоящие президентские выборы. Уорнер подчеркнул, что США стали более уязвимы перед внешними угрозами, включая влияние через искусственный интеллект и социальные сети.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Читайте также:
Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки
Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз
Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов
Елена Перлова