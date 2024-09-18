НАТО готовит Эстонию к конфликту между альянсом и Россией

Заговорщики, которые планировали государственный переворот в Белоруссии, собирались расстрелять из пулемета вертолет президента РБ Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1» в анонсе к документальному фильму об участниках заговора. Детали раскрыл один из осужденных Юрий Зенкович.