НАТО готовит Эстонию к конфликту между альянсом и Россией

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НАТО поставила перед армией Эстонии задачу подготовиться к возможному вооруженному конфликту между альянсом и Россией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в эфире эстонского гостелерадио ERR.
«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории России – ред.), и именно тогда они смогут прибыть (в Эстонию – ред.) и предпринять следующие шаги», — заявил Карус.
По его словам, до начала конфликта на Украине от эстонской армии ожидалось, что она должна продержаться хотя бы 10 дней, чтобы дождаться, когда на ее территорию будут переброшены основные силы НАТО. При этом в новых вводных фигурируют «фундаментальным изменением» для военной доктрины страны.
Карус добавил, что Эстония теперь может однозначно рассчитывать на участие сил альянса в возможном конфликте с Россией. Таким образом, по его словам, на сегодняшний день все союзные войска включены в эстонские военные планы. Уже известно, в чем будут заключаться их действия на территории Эстонии, и что они привезут с собой в случае возможного конфликта.
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Элина Позднякова