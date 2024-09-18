Песков ответил на провокационное заявление Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным и непрофессиональным показное желание генсека НАТО Йенса Столтенберга игнорировать заявления российского лидера о последствиях ударов по России западным дальнобойным оружием.
Накануне глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Тогда же он поддержал властей Франции и Великобритании, которые выступили за разрешение Киеву использовать свои ракеты для обстрела российских территорий.
Комментируя слова Столтенберга, Песков отметил, что его позиция провокационная и опасная.
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Анастасия Чинкова