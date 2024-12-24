Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Её слова приводит РИА Новости.
Во вторник Кнайсль представила свою книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия. Один из них поинтересовался её мнением о странах, причастных к подрыву газопроводов.
В ответ Кнайсль вспомнила детективы Агаты Кристи, где часто в одной комнате собиралось много подозреваемых. Так и в вопросе газопроводов, провела аналогию экс-министр, подозреваемых очень много.
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Анастасия Чинкова