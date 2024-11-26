Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что можно лишь недоумевать, почему Германия исходя из экономических соображений не использует Северный поток 2».
«[Германия] предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителя сми о «Северном потоке 2».Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что использование «Северного потока 2» могло положительно повлиять на промышленность ФРГ.
«Северный поток 2» — экспортный газопровод из Российской Федерации в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. В сентябре 2022 года после взрывов разрушилась одна из ниток «Северного потока 2» и две нитки параллельного экспортного «Северного потока».
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Ольга Енгалычева