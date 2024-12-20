В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2»

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Максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток-2» ожидаемо составят 633 миллиона евро. Об этом в ходе судебного заседания заявил Роберт Бехлер – представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода.
Напомним, что компания Transliq AG назначена временным административным управляющим Nord Steam 2 AG.
Бехтер заявил, что газопровод полностью активирован, также сформирован резерв для ожидаемых затрат на ремонтные работы в размере 633 миллионов евро. Подсчитанные расходы находятся на верхней границе ожиданий и опираются на будущее использование газопровода, а не его выводе из эксплуатации.
Судья попросил уточнить, насколько реалистична оценка компании он будущем использовании газопровода. Бехтер подчеркнул, что спрос на энергоносители в Европе сохраняется на высоком уровне, а транспортные расходы через газопровод «Северный поток-2» относительно низки. Исходя из этого и строилась оценка его будущего использования.
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Бехтер заявил, что газопровод полностью активирован, также сформирован резерв для ожидаемых затрат на ремонтные работы в размере 633 миллионов евро. Подсчитанные расходы находятся на верхней границе ожиданий и опираются на будущее использование газопровода, а не его выводе из эксплуатации.
Судья попросил уточнить, насколько реалистична оценка компании он будущем использовании газопровода. Бехтер подчеркнул, что спрос на энергоносители в Европе сохраняется на высоком уровне, а транспортные расходы через газопровод «Северный поток-2» относительно низки. Исходя из этого и строилась оценка его будущего использования.
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Анастасия Чинкова