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Альянсу НАТО нечем ответить на российскую ракету «Орешник», и во всем мире это понимают, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«У НАТО нет ответа «Орешнику». Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — сказано в публикации.Боуз также указал, Запад надеялся на технологическую отсталость российской стороны, однако надежды не оправдались.
Как отмечал президент России Владимир Путин на прямой линии, «Орешник» не могут перехватить противоракетные системы, предложив Западу технологическую дуэль.
«Орешник» применили по Украине в конце ноября, когда боевики ВСУ ударили по российским военным объектам в Курской и Брянской областях иностранными дальнобойными ракетами.
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Никита Кротов