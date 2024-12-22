Путин рассказал подробности создания «Орешника»

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Создание «Орешника» является историческим событием в ракетно-космической области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
Глава государства подчеркнул, что он был достаточно глубоко погружен в тему разработки «Орешника», назвав это частью своей работы. Российский лидер отметил, что ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова