Экс-глава МИД Украины Кулеба бежал из страны после указа Зеленского
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем бегстве из страны после нового указа Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.
На это пошел Кулеба после распоряжения Зеленского запретить бывшим дипломатическим служащим выезжать из Украины. В связи с этим экс-главе МИД пришлось в экстренном порядке покидать страну ночью.
«Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — предположил Кулеба.
Дипломату удалось бежать из Украины за несколько часов до вступления указа главы киевского режима в силу. Эта инициатива несет серьезный риск лично для Кулебы, так как он преподает в вузах стран Европы и США.