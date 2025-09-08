Экс-глава МИД Украины Кулеба бежал из страны после указа Зеленского

08 сентября 2025, 17:57

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем бегстве из страны после нового указа Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.





На это пошел Кулеба после распоряжения Зеленского запретить бывшим дипломатическим служащим выезжать из Украины. В связи с этим экс-главе МИД пришлось в экстренном порядке покидать страну ночью.





«Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — предположил Кулеба.