Украинцам рекомендуют срочно купить пауэрбанки и генераторы перед зимой
Энергетики призвали граждан Украины запастись фонарями и водой на зиму
Директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что этой осенью на Украине могут произойти масштабные отключения электричества. Об этом он рассказал в своём обращении в Facebook.*
Коваленко призвал граждан срочно купить пауэрбанки, фонари, а также создать запасы воды и нескоропортящихся продуктов.
«Что будет этой осенью, конечно, никто не знает... Я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям», — заявил Сергей.Представителям бизнеса Коваленко и вовсе посоветовал провести технический осмотр генераторов и резервных источников питания.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о прекращении транзита российских нефти и газа через территорию Украины в Словакию.
*Деятельность Meta (Facebook) запрещена в России как экстремистская.