Украинцам рекомендуют срочно купить пауэрбанки и генераторы перед зимой

08 сентября 2025, 16:39

Энергетики призвали граждан Украины запастись фонарями и водой на зиму

Фото: Istock/TebNad

Директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что этой осенью на Украине могут произойти масштабные отключения электричества. Об этом он рассказал в своём обращении в Facebook.*





Коваленко призвал граждан срочно купить пауэрбанки, фонари, а также создать запасы воды и нескоропортящихся продуктов.

«Что будет этой осенью, конечно, никто не знает... Я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям», — заявил Сергей.

