Назван бюджет Украины на проведение срочной мобилизации
SHOT: Киев выделил 12 миллионов долларов на экстренную мобилизацию
Власти Украины выделили 12 млн долларов на проведение экстренной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Киев выделил 500 млн гривен (около 12 млн долларов) для проведения экстренной мобилизации. В семи областях Украины созданы оперативные штабы при областных военных администрациях, которые постоянно обновляют данные о жителях и занимаются их призывом на службу в ВСУ.
Помимо этого военкомы используют спортивные комплексы, внедряясь в базы школ и училищ для сбора информации о спортсменах для заблаговременного подбора подходящих войск.
