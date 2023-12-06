В США рассказали о первых шагах Трампа, если он станет президентом

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Если Дональд Трамп станет новым президентом США, то он сразуже прекратит помощь Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер.
«Думаю, если это произойдет, то все усилия по поддержке Украины в ее противостоянии с Россией со временем развалятся, поскольку Соединенные Штаты — это своего рода большой блок в башне Дженга. Уберите нас, и все рухнет», - уверен Эспер.
Кроме того, он считает, что следящим шагом Трампа на посту главы США станет вывод страны из НАТО. Такие действия приведут к развалу альянса.
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Элина Позднякова