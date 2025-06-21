Экс-глава Пентагона Панетта.: удар по Ирану втянет США в региональную войну

21 июня 2025, 06:32

Фото: iStock/PolonioVideo

США неизбежно будут втянуты в войну на Ближнем Востоке в том случае, если США все-таки нанесут удар по Ирану. Об этом заявил бывший шеф Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта.





Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп дал Ирану две недели для того, чтобы страна урегулировала возникший кризис из-за конфликта по поводу государственной ядерной программы. В противном случае США нанесут удар по позициям.





«Если он атакует Иран, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты окажутся [втянутыми] в региональную войну» — заявил Панетта телеканалу CNN.