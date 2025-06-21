Экс-глава Пентагона Панетта.: удар по Ирану втянет США в региональную войну
США неизбежно будут втянуты в войну на Ближнем Востоке в том случае, если США все-таки нанесут удар по Ирану. Об этом заявил бывший шеф Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп дал Ирану две недели для того, чтобы страна урегулировала возникший кризис из-за конфликта по поводу государственной ядерной программы. В противном случае США нанесут удар по позициям.
«Если он атакует Иран, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты окажутся [втянутыми] в региональную войну» — заявил Панетта телеканалу CNN.
На фоне этого эксперт вспомнил американское вторжение в Ирак 2003 года, которое Панетта назвал ужасающей ошибкой. Экс-глава Пентагона считает, что данная ситуация должна послужить уроком Трампу при дальнейших решениях на Ближнем Востоке.