В субботу Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в эту субботу проведет встречу с командой по нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Согласно расписанию, встреча запланирована на 1:00 воскресенья по московскому времени, в субботу по местному. С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке данные совещания стали обыденностью в Белом доме.
В пятницу Трамп прибыл в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Там президент проведет встречу со своими сторонниками. Обратно в Вашингтон Трамп отправится вечером субботы и прибудет в после 0.00 по московскому времени.
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