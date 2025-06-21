В субботу Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп в эту субботу проведет встречу с командой по нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Согласно расписанию, встреча запланирована на 1:00 воскресенья по московскому времени, в субботу по местному. С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке данные совещания стали обыденностью в Белом доме.

В пятницу Трамп прибыл в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Там президент проведет встречу со своими сторонниками. Обратно в Вашингтон Трамп отправится вечером субботы и прибудет в после 0.00 по московскому времени.

Иван Мусатов

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