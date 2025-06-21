Пакистан предложил кандидатуру Трампа как лауреата Нобелевской премии мира

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Пакистанское правительство порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа как лауреата Нобелевской премии мира 2026 года. Об этом власти страны написали на своей станице в соцсети X.



«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса» — говорится в сообщении.

Как пояснили пакистанские власти, Трампа нужно удостоить премией за решение конфликта между Пакистаном и Индией. Правительство страны отметило дальновидность и мудрость американского лидера, которые позволили ему привести стороны к деэскалации.
Иван Мусатов

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