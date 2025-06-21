Пакистан предложил кандидатуру Трампа как лауреата Нобелевской премии мира

21 июня 2025, 01:57

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Пакистанское правительство порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа как лауреата Нобелевской премии мира 2026 года. Об этом власти страны написали на своей станице в соцсети X.







«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса» — говорится в сообщении.