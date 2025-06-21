Пакистан предложил кандидатуру Трампа как лауреата Нобелевской премии мира
Пакистанское правительство порекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа как лауреата Нобелевской премии мира 2026 года. Об этом власти страны написали на своей станице в соцсети X.
«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса» — говорится в сообщении.
Как пояснили пакистанские власти, Трампа нужно удостоить премией за решение конфликта между Пакистаном и Индией. Правительство страны отметило дальновидность и мудрость американского лидера, которые позволили ему привести стороны к деэскалации.