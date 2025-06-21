Трамп: призывающих Киев продолжать конфликт нужно «следить за языком»
Президент США Дональд Трамп заявил, что те американские круги, которые призывают киевские власти продолжать конфликт с Россией, должны следить за языком и быть осторожнее в своих высказываниях. Об этом сообщает ТАСС.
«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — передает агентство слова Трампа.
Свое заявление американский лидер сделал во время визита в штат Нью-Джерси. Журналисты попросили президента прокомментировать слова бывшего госсекретаря Майка Помпео и члена Сената Конгресса США Линдси Грэма*. Они регулярно призывают Украину продолжать боевые действия против России.