Трамп: призывающих Киев продолжать конфликт нужно «следить за языком»

21 июня 2025, 00:29

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Президент США Дональд Трамп заявил, что те американские круги, которые призывают киевские власти продолжать конфликт с Россией, должны следить за языком и быть осторожнее в своих высказываниях. Об этом сообщает ТАСС.







«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — передает агентство слова Трампа.