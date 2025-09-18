Экс-глава «Роснано» Чубайс продолжает получать огромную пенсию в России

18 сентября 2025, 17:31

Покинувший Россию Чубайс продолжает получать на родине пенсию в 450 тысяч рублей

Анатолий Чубайс (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Покинувший Россию в марте 2022 года Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тысяч рублей ежемесячно. За два с половиной года жизни за границей на его счёт «накапало» около 13,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.