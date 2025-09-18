Экс-глава «Роснано» Чубайс продолжает получать огромную пенсию в России
Покинувший Россию в марте 2022 года Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тысяч рублей ежемесячно. За два с половиной года жизни за границей на его счёт «накапало» около 13,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Перед отъездом бывший глава «Роснано» успел продать практически всё имущество в России, выручив за него примерно 4,3 млрд рублей. Основные сделки завершились в 2022 году, однако с реализацией некоторых объектов, например, участков в Тверской области и Одинцовском районе, возникли сложности: покупателей не удавалось найти до октября.
В числе проданного имущества – более 10 земельных участков в деревне Быльцино в Тверской области и два дома в том же регионе, дом в Одинцовском районе и две квартиры в Москве. Также снегоход Yamaha, BMW X5 2009 года и два снегохода Alpina Sherpa 2017 года.
Вырученные средства, по информации источников, Чубайс разместил на счетах в зарубежных банках — в Турции (Ziraat Bankasi International AG), Израиле (Israel Discount Bank Ltd) и на Кипре (Freedom Finance Europe Ltd), а также провёл две крупные сделки в Казахстане.
Несмотря на переезд, экс-чиновник продолжает получать доход от корпоративных активов. В 2021 году он получил 9 млн рублей от УК «Роснано» и 29,5 млн рублей от АФК «Система».
В 2022 году его дивиденды резко выросли и составили 240,5 млн рублей, однако уже в 2023–2024 годах доходы сократились до 5 млн рублей в год, поскольку крупные российские компании прекратили выплаты.
Читайте также: