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Американское правительство отвернулось от Зеленского из-за провала летнего контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший главнокомандующий войск НАТО, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
Ставридис также указал, что дела России и её лидера Владимира Путина, напротив, идут на редкость удачно. Президент РФ укрепил отношения со многими странами, а на поле боя преимущество российских войск очевидно. Для Путина это был хороший год, заключил отставной адмирал.
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