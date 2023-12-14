Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Соединённые Штаты без получения дополнительной помощи. Об этом он написал в соцсети X.
«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше ничего не течет! Всё кончено!», — говорится в публикации.
Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал «марионетками» президента РФ Владимира Путина тех, кто отказывается оказывать Киеву финансовую помощь. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать действующий киевский режим.
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