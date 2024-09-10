Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»

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Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию, запланированную на конец недели, из-за новых подробностей в деле вокруг диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что Туска пригласили на награждение премией M100 Media Award, которую ему присудили за укрепление демократии, свободы слова и прессы. Он должен был прибыть в Германию к концу этой недели, чтобы заслушать вступительную речь канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Позднее и Шольц, и Туск отменили своё участие в этом мероприятии, сославшись на высокую занятость. Вместо них на церемонии будут присутствовать генпрокурор Адам Боднар и экс-президент Германии Йохим Гук.
Портал пишет, что истинной причиной отмены участия Туска стало значительное ухудшение отношений между государствами в последнее время. Предполагается, что это может быть связано с ситуацией на газопроводах «Северный поток».
Ранее Варшава отклонила запрос Берлина об аресте гражданина Украины, сейчас проживающего в Польше, которого подозревают в организации взрыва на газопроводах. В августе Туск даже упрекнул Германию, призвав извиниться и помалкивать тех, кто покрывает «Северные потоки».
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Позднее и Шольц, и Туск отменили своё участие в этом мероприятии, сославшись на высокую занятость. Вместо них на церемонии будут присутствовать генпрокурор Адам Боднар и экс-президент Германии Йохим Гук.
Портал пишет, что истинной причиной отмены участия Туска стало значительное ухудшение отношений между государствами в последнее время. Предполагается, что это может быть связано с ситуацией на газопроводах «Северный поток».
Ранее Варшава отклонила запрос Берлина об аресте гражданина Украины, сейчас проживающего в Польше, которого подозревают в организации взрыва на газопроводах. В августе Туск даже упрекнул Германию, призвав извиниться и помалкивать тех, кто покрывает «Северные потоки».
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Анастасия Чинкова