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В Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в $300 тыс
25 сентября 2024, 18:51
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в 300 тысяч долларов. Об этом информирует Spiegel.
Уточняется, что выполняли данную операцию в основном гражданские лица. Согласно информации источника, на тот момент план по выполнению одобрил главком ВСУ Валерий Залужный.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал об этой диверсии. Ее финансирование велось на деньги частных инвесторов.



Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего произошло три взрыва. Спустя некоторое время издание Wall Street Journal опубликовало данные о том, что в мае 2022 года у нескольких высокопоставленных украинских военнослужащих и бизнесменов якобы возникла идея уничтожить «Северные потоки».

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Парижская прокуратура хотела 20 миллионов евро за освобождение Дурова
Monde: прокуратура Парижа требовала залог за освобождение Дурова в 20 млн евро
25 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Прокуратура Парижа снизила залог за освобождение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный контроль после предъявления обвинений. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Отмечается, что ранее парижская прокуратура потребовала назначить залог в размере 20 миллионов евро, который сопровождался бы стандартными мерами судебного контроля, такими как регулярный приход в комиссариат, обязательство оставаться на территории Франции и уведомление в случае смены места жительства. Однако позднее суд постановил снизить сумму в четыре раза, до пять миллионов евро.

Газета пишет, что сумма залога на фоне состояния предпринимателя выглядит незначительной. Хотя нет чёткой оценки заработка Дурова.

При этом сам бизнесмен во время задержания в конце августа заявил, что его зарплата составляет всего один дирхам ОАЭ (примерно 25 рублей), однако его личное финансовое состояние оценивается от девяти до 15,5 миллиарда долларов.

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Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис
Медведев: Зеленский бесстыдно подыгрывает кандидату в президенты США Харрис
25 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в «бессовестном подыгрывании» кандидату в президенты США Камале Харрис. Об этом Медведев написал в соцсети X.
Медведев отметил, что американская администрация «визжит как резаная насчет «вмешательства других государств», в том числе якобы России, в выборы в США. По словам политика, в этот же момент Зеленский «бесстыдно подыгрывает Харрис», посещая штат Пенсильвания.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

Ранее Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Администрация Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии на приём
25 сентября 2024, 17:24

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Администрация президента США Джо Байдена вычеркнула премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе из списка приглашённых на ежегодный приём Ассоциации ООН. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi, ссылаясь на посольство Штатов в Тбилиси.
Отмечается, что делегации страны тоже будет отказано во встречах.

Причиной для такого решения стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика» грузинских властей, направленные в адрес США и их западных партнёров.

Ранее грузинская служба радиостанции «Голос Америки»* сообщила, что Кобахидзе прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Изначально он числился в списке приглашённых на приём к президенту Джо Байдену. Однако позже администрация главы государства аннулировала это приглашение.

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#сша
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#администрация
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«Зачем огород городить»: глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России
Глава СПЧ Фадеев усомнился в необходимости урегулирования идеологии чайлдфри
25 сентября 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поставил под сомнение необходимость законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Его слова приведены в Telegram-канале ведомства.
Он подчеркнул, что в первую очередь следует изучить, правда ли это движение оказывает влияние на общественное мнение. Сам он не уверен в этом, поскольку сами по себе идеи вредные, но их влияние не настолько сильно в России. А если они слабые, то «зачем огород городить», задался вопросом Фадеев.

Глава Совета также отметил, что этот законопроект можно будет поддерживать только тогда, когда депутаты Госдумы предоставят чёткие доказательства сильного влияния движения на мнение россиян.

Ранее стало известно, что законопроект о запрете пропаганды бездетности внесли в Госдуму.

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#мнение
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Путин поручил кабмину подготовить план продвижения российских товаров за рубежом
Путин поручил правительству создать план продвижения товаров за рубежом
25 сентября 2024, 16:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя опыт РЭЦ по формированию позитивного образа отечественных брендов.
Глава государства напомнил, что РЭЦ реализует специальную программу «Сделано в России», которая позволяет формировать позитивный образ российских брендов за рубежом. Эту практику, предложил Путин, необходимо масштабировать. В связи с этим правительству России и Центру было дано соответствующее поручение.

Президент отметил, что российские товары, в первую очередь, промышленные, должны быть не просто узнаваемы, но и доступны для покупателей из других стран.

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#поручение
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#экспорт
#россия
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Германия сообщила о новых ордерах на арест по делу о теракте на «Северных потоках»
В ФРГ к годовщине теракта на «Северных потоках» сообщили об ордерах на арест
25 сентября 2024, 16:15

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Несколько ордеров на арест выдано в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в преддверии годовщины атак.
Он в очередной раз подчеркнул, что расследованием этих инцидентов занимается генпрокуратура Германии. В рамках проведения расследования были выданы ещё два ордера на арест. После этого состоится процесс, а затем будет вынесен приговор.

Ранее сообщалось лишь об одном аресте по этому делу. Его выдали гражданину Украины, который якобы успел оперативно покинуть сначала Германию, а затем Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий обнародовало фотографию, по которой удалось выяснить личность этого человека. Им оказался дайвер из Киева Владимир Журавлёв. Есть информация, что у него в сообщниках была супружеская пара.

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#суд
#арест
#северный поток
#расследование
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел автогородок у звенигородской школы
25 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел после благоустройства в Звенигороде территорию школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благоустройство проводили в рамках масштабного капремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования». У школы полностью обновили стадион и обустроили автогородок. Теперь школьники смогут на практике изучать правила дорожного движения.
«Ребятам рассказывают о правилах поведения вблизи проезжей части – например, как правильно переходить дорогу по «зебре», что означают сигналы светофора и дорожная разметка. Дорожные знаки – мобильные, их можно переносить и моделировать конкретную дорожную ситуацию, – отметил Иванов.
Он напомнил, что на прошлой встрече с жителями договорились задействовать для развития спортивного ядра свободные участки с торцов футбольного поля. После беседы с родителями, учителями и ученикам решили создать площадку для сдачи норм ГТО. Оборудование уже закуплено, монтаж планируют завершить до 7 октября этого года.

В администрации добавили, что масштабный капремонт звенигородской школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и крыши здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Площадь образовательного учреждения превышает 2,5 тыс. кв. метров.

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ВВС Азербайджана получили закупленные у Пакистана истребители JF-17C
25 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/Mike-Hon

ВВС Азербайджана получили закупленные у Пакистана истребители JF-17C (Block-III). Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В начале этого года пакистанские СМИ анонсировали планируемую Азербайджаном закупку этого типа истребителей. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.

В среду в аэропорт имени Гейдара Алиева прибыла партия многоцелевых самолетов JF-17C (Block-III). Там они были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Отмечается, что эти истребители был разработаны специалистами из Пакистана в сотрудничестве с китайской авиационной корпорацией «Чэнду». Эти самолёты способны летать и выполнять боевые задачи в дневное и ночное время. Они могут одновременно нести восемь ракет разных типов, а также оснащены системой электронной защиты и современными радарами.

Уточняется, что они уже были внесены в арсенал ВВС Азербайджана.

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#самолёты
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США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
25 сентября 2024, 14:54

Фото: сайт Кремля

США и ряд членов НАТО не хотят, чтобы Украина вошла в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
Турецкий лидер отметил, что многие участники НАТО, прежде всего, США, не хотят, чтобы Украина входила в блок. Чтобы принять соответствующее решение необходимо прислушаться ко всем участникам Альянса, поэтому, исходя из этих реалий, это не тот вопрос, который «надо принимать с волнением».

Ранее Эрдоган в ходе беседы с Зеленским заявил, что Анкара будет предпринимать необходимые усилия для завершения конфликта, а также возобновления зерновой сделки.

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