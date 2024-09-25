В Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

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Операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в 300 тысяч долларов. Об этом информирует Spiegel.
Уточняется, что выполняли данную операцию в основном гражданские лица. Согласно информации источника, на тот момент план по выполнению одобрил главком ВСУ Валерий Залужный.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал об этой диверсии. Ее финансирование велось на деньги частных инвесторов.
Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего произошло три взрыва. Спустя некоторое время издание Wall Street Journal опубликовало данные о том, что в мае 2022 года у нескольких высокопоставленных украинских военнослужащих и бизнесменов якобы возникла идея уничтожить «Северные потоки».
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Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал об этой диверсии. Ее финансирование велось на деньги частных инвесторов.
Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего произошло три взрыва. Спустя некоторое время издание Wall Street Journal опубликовало данные о том, что в мае 2022 года у нескольких высокопоставленных украинских военнослужащих и бизнесменов якобы возникла идея уничтожить «Северные потоки».
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Екатерина Коршунова