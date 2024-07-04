Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы

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Бывший главком Вооружённых сил Украины отправился в Лондон к новому месту службы. После отставки украинский президент Зеленский назначил его послом в Великобритании.
Как передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на ближайшее окружение генерала в отставке, Залужный выехал в британскую столицу 3 июля и вскоре приступит к исполнению обязанностей главы украинской дипломатической миссии на Туманном Альбионе. Журналисты отмечают, что после отставки «эпопея» с назначением экс-главкома ВСУ и началом его работы в посольстве Украины в Великобритании затянулась почти на полгода.
Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ «генерал 200» Александр Сырский. Причина отставки главкома не называлась, но ей преджествовал конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.
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Александр Бойцов